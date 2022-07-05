原标题：党旗在基层一线高高飘扬丨革命老区创新红色教育 让青少年汲取力量

沂蒙革命老区山东省临沂市创新红色教育，开发沉浸式课堂、体验式教学、情景式演出等丰富多彩的形式，受到参观者特别是广大青少年的欢迎。

“战斗即将打响，我党的地下交通员究竟把城防图藏在哪里了呢？下面就请同学们大显身手，破解密码，帮助部队取得战斗胜利。”在临沂市河东区华东野战军总部旧址暨新四军军部旧址纪念馆，主持人一声令下，临沂桃园小学的30多名学生开始了趣味游戏。

“寻找与革命英雄有关的连环画，再从信封里分析出历史线索，最后将破解的答案告诉主持人。在最短时间内破译了密码，就是优胜者。”河东区党性教育管理服务中心副主任朱虹说，河东区在去年底推出山东首个以剧本推理、角色扮演为主题的沉浸式红色教育课堂《淬火成钢》，面向10岁至18岁青少年群体。

这种红色教育的创新课堂连日来“圈粉”不少中小学生和家长。记者在现场看到，学生们交头接耳，认真地分析着游戏任务和线索。翻看阅读革命故事、探讨诗词常识……每个人都津津有味地投入在游戏推理中。

沉浸式课堂还有一项环节，要求每组学生记下一串数字，正确说出才能在信封上盖邮戳。“这些数字都有特定含义。沂蒙根据地420万人口，其中120多万人拥军支前，20多万人参军参战，10万多英烈血洒疆场。我们把这些数字隐藏在课堂中，学生在推理中也能学到知识。”朱虹说。

据介绍，这个课堂融推理解谜、实践体验、革命故事再现于一体，通过动脑、动手加团队协作，学生在体验中深入接受红色教育，也塑造正确的世界观、价值观与人生观。

在临沂市区不远的红嫂故里沂南县，当地把红色故事“搬上”乡村剧场，也饱受热捧。

夜幕降临，灯光亮起。在马牧池乡常山庄村红嫂家乡旅游区，一场沉浸式的山村剧场作品《沂蒙四季·红嫂》，吸引不少村民观看。

号角声中，一名名沂蒙妇女抬着门板奔向舞台，她们时而扛着门板跌撞前行，时而将门板背在身上……她们身后高5米、长34米的超大电子屏上，“燃烧着”熊熊烈火。这里正上演着孟良崮战役期间，沂蒙妇女“勇架火线桥”的场景。

“老百姓拆下来自家门板，站在湍急的河水中……这种无私奉献的精神深深打动了我。”现场观看演出后，沂南县湖头中学14岁的学生李增荣动情地说。

临沂市委组织部副部长、市委老干部局局长朱祥法说，临沂市充分利用好红色资源，在课堂教育基础上注重创新，增强党性教育的感染力、创新力。“创新多种形式，讲述更具感召力的主旋律故事，让更多干部群众特别是广大青少年群体愿意走进文物旧址，接受红色文化洗礼，汲取奋进力量。” 新华社记者杨文

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