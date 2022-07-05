以信息技术为核心的数字经济已经成为实现经济复苏、有效推动经济高质量发展的新动能和新引擎，新模式、新业态不断涌现，数字化新职业正成为新的从业形态。中国信息通信研究院的研究数据表明，我国数字经济的规模从2005年的2.6万亿增长到2020年的39.2万亿，占GDP的比重也由2005年的14.2%提升至2020年的38.6%。世界经济论坛《2020未来就业报告》预计，到2025年，新技术的引进和人机之间劳动分工的变化将导致8500万个工作岗位消失，同时数字经济带动就业人数将达到3.79亿，将创造9700万个新的工作岗位。未来20年，人工智能、机器人、自动驾驶汽车等技术的进步，将使中国就业净增长约12%。

以数据为关键要素的数字经济正深刻改变着生产方式、生活方式，并催生出多种数字化的新职业岗位，逐渐改变着就业结构和就业性质。近年来人力资源和社会保障部发布的4批56个新职业中，与数字经济相关的新职业超过20个，也为新时代青年群体提供了更多的就业机会。

数字化新职业是顺应社会发展的新产物。随着智能化、数字化的深入推广和使用，数字化各类业态潜力无限、希望无限。2021年我国已经成为世界最大的网络覆盖国家，移动电话普及率高达116.3%，已经超过美国的106.0%（2020年），特别是我国已建成5G基站近160万个，普及率居世界首位。相比于传统的职业，数字经济下的新职业更具有多样性、趣味性、灵活性、科技性，数字化、智能化、网络化的特征更加突出，“互联网＋”、网络协同制造、在线办公、电子商务、数字文娱、互联网营销师、网约配送员等从业模式和职业岗位极大地吸引着数字时代下的高校毕业生、返乡下乡创业人员等群体。数字化新职业不仅是青年实现梦想的舞台，更是经济社会发展的重要组成部分和驱动力。

数字化新职业就业是顺应时代发展的新选择。历史的经验告诉我们，唯有以发展的眼光看待社会变革，选择符合社会现实需要和顺应时代发展大势的职业，并以敢为人先的精神投身新兴职业，才能更好地实现个人价值。这就要求我们必须引导青年就业群体建立与时代发展相适应的就业观和价值观，使其不拘泥于传统就业择业观念、摒除对部分新职业的刻板印象；积极构建青年友好型数字经济生态，让青年迎合时代发展趋势，抓住机遇，在新天地中大展身手。

数字化新职业就业是“斜杠青年”谋生创业的新保障。据相关机构回访，在数字就业新形态下，有超过七成的青年群体认为数字化新职业在拉动经济增长提升、改善民生福祉、实现更加充分更高质量就业以及在拓宽就业渠道、增强就业弹性、提高劳动者个人素质等方面，发挥着传统就业形态难以替代的作用。同时，强化新职业青年的职业技能和职业素养的需求也日益增多。一方面要建立健全新职业就业人员的职业培训政策，积极开展职业技能提升行动，统筹社会各类培训资源，整合社会各方力量，强化职业规范、职业道德等多方面的培训，提升青年就业能力。另一方面，通过搭建服务平台、完善信息反馈机制，为青年就业群体提供就业信息、就业见习、就业帮扶、职业指导等服务，引导和促进他们规范就业和激情创业，提升数字经济防风险能力，不断完善新职业的福利和保障等社会支持体系。

随着新基建加快建设、互联网迭代升级，青年已成为数字经济发展的主力军，未来将有越来越多的青年劳动者依托互联网提供商品和服务，并以此获取劳动报酬和收入。数字化新职业必将为新时代青年实现人生价值创造无限可能。

（作者：刘东浩，90后青年，清华大学国情研究院研究助理，研究方向包括平台就业、青年发展、中国国情研究。）

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