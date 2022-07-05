“中国式经济学特别是统计学，区分于其他统计学，重点就在于我们的统计学是为人民服务的统计学，是为社会主义服务的统计学。这可以从《寻乌调查》开始讲起……”日前，一场“中国共产党百年调查统计史”系列专题学习讲座在江西财经大学（以下简称“江财”）统计学院的课堂上展开，主讲人是江西省统计局原副局长、江财客座教授彭道宾。

近年来，江财统计学院在探索中创新建设一流科研团队和教学团队，把论文写在祖国大地上，为培养符合新时代中国特色社会主义建设需要的统计学人才提供江财样板。

这个学期开学后，江财统计学院党委会讨论的第一件议题，就是如何建立长效机制，将学科专业与经济学理论进行有效深度融合。

“我们为此下发了关于在全院范围内开展中国共产党统计调查思想大学习大讨论的通知，部署在全院教职员工、青年学生、教工党支部、学生党支部及各级团组织范围内进行大学习大讨论。”学院党委书记陶春海说。

深入实践方出真知。江财统计学院陆续选派一批一线教师到多个基层单位进行挂职锻炼。“这是一个在实际工作中再学习、再教育的过程。”在江西省万安县工业园挂职锻炼的青年博士王勇说，运用专业知识对挂职单位各项工作发展建言献策，让他受益匪浅。“我还把挂职的亲身体会和工作经验，例如如何细致有序地开展好统计调查、如何撰写接地气的统计分析报告等，与学院同事和同学们交流分享，很受欢迎。”

作为江西省委办公厅信息决策咨询专家和江西省政府研究室特约研究员等智库成员，余达锦教授等江财统计学院教师积极参与了江西省哲学社会科学重点研究基地江西省经济预测与决策研究中心建设，致力于区域经济管理理论、实践与政策等问题的深入分析与定量研究，服务学校和地方经济建设，为政府和企业提供战略咨询和决策支持，完成相关智库课题近20项，让对策变政策。

建立系列教研平台，成立互助帮扶小组，老带新、传帮带……在不断实践中锻造教师队伍“硬实力”，江财统计学院形成了强大的具备多学科背景的教研学术团队。

“今天，你‘华创’了没？”这是江财统计学院学生中常听见的一句口头禅。

至今已成功举办九届的“华创杯”市场调查分析大赛，是由江财统计学院承办的江西省高校学科类学术竞赛，旨在引导大学生创新和实践，提高学生的组织、策划、调查实施以及数据处理和分析等专业实战能力。在江财统计学院，参加“华创杯”不仅是热衷学术的同学们施展拳脚的平台，也是同学们不断提高实践能力创新能力的有效途径。“这项竞赛是学院所有学生的一门必修课程，以第一课堂促进第二课堂，以第二课堂反哺第一课堂，双向发力真正做到理论与实践的有机结合。”江财统计学院团委书记陈曦说。

充分利用学科建设和科研课题等渠道，搭建起学生劳动教育和实践技能的平台，是江财统计学院开展教学工作的发力点。

五年时间里，江财统计学院评估团队的一批批师生深入贫困地区，通过“实地调研—发现问题—撰写评估报告—提出建议”的第三方评估形式，检查脱贫攻坚部署、重大政策措施落实、基础设施和公共服务改善、后续帮扶计划及巩固提升工程安排等具体情况，并将自己在调研过程中的所思、所想、所感、所悟诉诸笔头，撰写了一系列《贫困县退出专项调查报告》，同时向有关政府部门提交了评估报告，梳理和总结了各地的典型案例及工作经验，运用专业理论知识，指出了评估县脱贫攻坚工作中存在的问题，针对各地脱贫攻坚工作实际，提出了许多颇有价值的建议。

在深入了解国情、社情、民情的过程中，教师们把最具价值的论文写在祖国大地上，学子们把最具温度的社会实践放在了乡村田野里。2021年，江财统计学院获评江西省脱贫攻坚先进集体，是该省高校中唯一获集体奖项的单位。

江财统计学院院长、中国统计教育学会副会长平卫英说：“我们将始终坚持把中国式经济学理论与中国式实践相结合，为新时代中国特色社会主义建设贡献自己的力量。”（胡晓军 林阳）

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