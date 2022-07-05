新华社厦门7月3日电 （记者付敏）2022年厦门海峡两岸和平小天使交流活动3日在厦门开幕。15名大陆小学生和15名台湾小学生将在为期两天的学习交流中，探索海洋文化。

据介绍，本次活动以“海洋奇遇，筑梦未来”为主题，两岸和平小天使们将在指导老师的带领下，分别在厦门椰风寨海洋科普乐园、厦门大学海洋科技博物馆、鲸探海洋科普研学基地等开展丰富多彩的研学活动。活动设有以海洋为主题的“知识科普、动手实践、智能探究”三大版块的沉浸式体验，让孩子们了解浩瀚海洋的科学奥秘，并通过“同是一个梦”开拓类活动，培养了团队协作精神，加强联系和交流。

就读于厦门外国语学校集美分校的台湾小学生张继仁是第二次参加两岸和平小天使活动。

“我一直就对海洋非常好奇，希望通过参加这次活动能学习到更多海洋知识，也期待能跟其他小朋友交朋友。”他说。

中华全国台湾同胞联谊会副会长郑平在开营仪式上视频致辞时表示，本次活动依托闽台两岸得天独厚的海洋条件，以海洋为主题，开展海洋文化知识探索，理解一衣带水的闽台两岸密不可分；希望小天使们能在两天一夜的时光里，收获知识，探秘海洋，收获友谊。

自1992年以来，在两岸各界的共同努力下，海峡两岸和平小天使交流活动已经成功举办了17届，走遍了全国十几个省份。直接参与其中的两岸小天使超过了2300人，涉及2000多个家庭。

本次活动由全国台联、全国少工委、福建省台联、厦门市台联共同主办，全国台联海峡两岸青少年新媒体文创交流基地（集美区海蛎文创基地）承办，集美区两岸融合发展中心协办。

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