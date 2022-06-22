人民网北京6月22日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，为持续巩固线上学科类培训治理成果，2022年5月23日至6月10日，教育部抽取部分线上培训机构、重点网站平台，依据有关法律法规及“双减”政策要求，继续开展第15次线上巡查监管。

巡查发现130多条违规问题线索，主要表现为违规收费、利用暑假和国家法定节假日组织培训、无资质培训、面向3—6岁学龄前儿童开展线上培训、违规推送培训广告等。目前，违规问题线索已全部转交地方核查处置。

教育部表示，这些问题折射出，个别线上培训机构虽转为非营利，但逐利冲动仍在；虽已将预收费纳入资金监管，但仍以各种方式打“擦边球”出现违规行为，试探监管底线。校外培训治理虽然取得了一定成效，依然任重道远。

教育部强调，暑期将至，校外培训治理进入新的关键时期，各地必须高度重视当前形势，针对突出问题继续开展精准治理，细化违规问题台账，从速从重处罚，持续保持高压态势，切实维护人民群众合法权益。

(责编：孙竞、熊旭)