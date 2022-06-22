人民网北京6月22日电 （记者孙竞）据北京师范大学官网消息，第六届中国教育创新成果公益博览会卫星会议系列活动“创新混合式教育助力教育数字化转型论坛”近日在线举行。论坛上，来自国内外教育信息化领域的专家学者，围绕人工智能支持下的混合式教育如何推动教育创新发展展开探讨。

教育部基础教育教学指导委员会副主任、上海教育学会会长尹后庆认为，在联合国教科文组织倡议重塑教育和我国实施教育数字化转型战略的背景下，中国智慧和中国方案应为全球教育做出更大的贡献。北京师范大学校务委员会副主任、中国教育创新研究院发展委员会主任陈光巨表示，北师大一直积极与国际组织开展交流与合作，未来将继续为实现联合国可持续发展目标贡献力量，促进中国与全球教育的互学互鉴。

本次论坛发布了《混合式教育、学习与评价指导框架（中文版）》。该框架全面解析了混合式教育、学习与评价的概念、关键要素和指导方针，详细阐述了混合式学习与评价的教学模型，包括预分析及明确课程目标、描述学习目标及定义学习结果、混合式教育和学习的实施方式、制约因素及学习评价，并提供了人工智能支持的混合式学习和评价的实践案例。

据悉，本次论坛由联合国教科文组织国际教育局、北京师范大学中国教育创新研究院、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心共同主办。

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