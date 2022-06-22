原标题：广西高校“00后”毕业季种植毕业树“拉满”仪式感

6月21日，广西生态工程职业技术学院内，毕业生与老师一起种上毕业纪念树。 李娇阳 摄

夏至已至，毕业季如约而来。6月21日，广西生态工程职业技术学院今年22岁的“00后”毕业生吴超拿着铁铲，作为学生代表和其他师生一同种下毕业纪念树罗汉松，纪念毕业时刻。

吴超毕业于林业技术专业，完成种植后，他举起手机拍下这棵亲手种下的罗汉松笑道：“专业对口了。”

培土、浇水……种植过程中，吴超的脑海中闪现过林业实训过程中，老师带着学生进入山间学习的画面。他朝着面前新种下的罗汉松比划说：“以前觉得树只是一棵树而已，现在看到这些枝条会感叹实在是太美丽了。”从初入校园到挥别母校，吴超表示，经过专业学习，每一棵树在眼里都变得不一样了。

“证明我们曾经来过。”吴超说，这棵属于2022年毕业生的罗汉松之于他们的意义便在于此。对于将罗汉松作为毕业纪念树，吴超有自己的见解：“罗汉松让我联想到十八罗汉。我们林业男生少，十八罗汉代表着团结和默契，还有对未来的展望，罗汉松包含着美好的寓意。”踏出母校，吴超将进入另一所高校深造，他表示，日后会和同学再次相约母校，看望这棵见证了他们毕业一刻的罗汉松。

毕业生种植毕业树后拍照留念。 李娇阳 摄

除了罗汉松，杏树、洋紫荆、蓝花楹等树种也曾作为毕业纪念树被栽下，如今在校园里长成了最生动的“毕业纪念册”。该校副校长杨燕红指着路旁的一棵洋紫荆说道：“7年前毕业生们种下的是一棵小树苗，现在已经长成了参天大树。”

“树木树人，知行合一”是广西生态工程职业技术学院的校训。“把种树作为毕业纪念活动跟学校校训是贴合的。”杨燕红表示，种植毕业纪念树作为学校的毕业传统，已有二十余年的历史。学生离校后，学校会请专人打理这些纪念树，校友们回到学校时仍能与它们重逢。

雨丝之中，校园里满是毕业生的身影。他们或在学校的标志性建筑物前拍照留念，或握着红色的毕业证书和同学挽手走出校门。

2022年，全国高校应届毕业生规模突破千万大关，高校“00后”迎来首个毕业季。毕业典礼上，他们贡献的“名场面”数次冲上热搜。这一刻，他们抱着对未来的憧憬，以满满的仪式感，定格青春。(作者 李娇阳)

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