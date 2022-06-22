原标题：报告称2021年儿童法定传染病报告发病率较2012年下降16.2%

《国务院关于儿童健康促进工作情况的报告》(以下简称报告)21日提请十三届全国人大常委会审议。报告指出，儿童常见传染病得到有效控制，2021年0至18岁儿童法定传染病报告发病率为928.16/10万，较2012年下降16.2%。

报告说，中共十八大以来，中国儿童健康水平整体明显提高，《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》的儿童健康相关目标均如期实现。2021年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为5.0‰和7.1‰，较2012年下降51.5%和46.2%，总体优于中高收入国家平均水平。6岁以下儿童生长迟缓率和低体重率等指标逐步改善，特别是农村儿童生长迟缓问题改善明显。

报告指出，儿童常见传染病得到有效控制，2021年0至18岁儿童法定传染病报告发病率为928.16/10万，较2012年下降16.2%。严重高发出生缺陷得到初步控制，与2010年相比，2020年出生缺陷导致5岁以下儿童死亡率由2.8‰降至1.3‰，神经管缺陷、唐氏综合征等严重致残出生缺陷发生率降幅达41%。

报告说，全国3至17岁人群新冠病毒疫苗第一剂次接种覆盖率和全程接种覆盖率分别达到98%和95%以上。

在建设防治结合的儿童健康服务体系方面，报告显示，截至2021年底，中国共有儿童医院151家，每千名儿童床位数达2.2张，较2015年增加0.27张。中国儿科执业(助理)医师数从2015年的11.8万人，增加到2021年的20.6万人。

此外，报告称，全国1379家妇幼保健机构开展儿童心理保健服务，318个地市设有精神专科医院，2756个区县能够开展精神卫生专科服务，初步缓解了基层儿童心理服务短缺问题。

中国国家卫生健康委员会主任马晓伟当日受国务院委托向全国人大常委会作报告时指出，当前区域、城乡间儿童健康状况还不平衡，儿童医疗卫生资源总量不足与分布不均衡问题并存；儿童保健服务网络特别是基层儿童保健服务网络有待加强；儿童用药总体规模较小，临床试验难度大。

针对这些困难和问题，报告提出下一步工作安排，包括强化儿童用药保障、推进儿童医疗卫生服务高质量发展、加快开展重点人群健康服务补短板工作、加强儿童健康人才队伍建设等。(谢雁冰 梁晓辉)

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