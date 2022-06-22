原标题：县域均衡发展，让更多孩子“上好学”

“20.7万所学校、1.58亿名学生、1057万名教师。”在21日举办的教育部新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚报出的这串数字，点出了我国义务教育阶段现有的规模。

办好义务教育事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展和民族未来。如何满足人民群众从“有学上”到“上好学”的美好期盼？

“党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国义务教育认真践行为党育人、为国育才崇高使命，以均衡发展为战略任务，以促进公平和提高质量为工作重点，围绕服务国家战略需要，聚焦人民群众所急所需所盼，不断完善政策保障体系，改革创新、攻坚克难。从2012—2021年，我国义务教育在实现全面普及的基础上，仅用10年左右时间实现了县域基本均衡发展，成为我国义务教育发展史上又一个新的里程碑。”吕玉刚总结道。

巩固“两基”，义务教育“重中之重”地位更加凸显

2011年，我国全面实现基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲（以下简称“两基”）。在此背景下，2012年，国务院出台《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》，明确要求“到2020年，全国实现基本均衡的县（市、区）达到95%”。

“由于当时条件有限，许多地方‘两基’的基础很薄弱，反弹压力大。”教育部教育督导局局长田祖荫指出。

为了切实有效巩固“两基”成果，教育部认真落实脱贫攻坚重大政治任务，聚焦义务教育有保障，健全控辍保学联控联保长效机制，加强跨部门数据比对和精准摸排，挂牌督战重点地区，切实做好劝返复学工作，确保辍学学生找得到、劝得回、留得住。

十年来，“两基”成果得到了切实巩固，义务教育“重中之重”地位进一步凸显：

2012—2021年，全国小学学龄儿童净入学率从99.85%进一步提高到99.9%，初中阶段毛入学率始终保持在100%以上，九年义务教育巩固率从91.8%提高至95.4%；

2021年，全国义务教育阶段建档立卡贫困学生辍学实现动态清零。特别是中西部革命老区、民族地区、边远地区、贫困地区，在全面实现“两基”的基础上，义务教育普及水平均有了进一步提高；

连续实施特殊教育提升计划，切实保障残疾儿童少年平等接受教育权利，适龄残疾儿童义务教育入学率超过95%。2021年，全国共有特殊教育在校生92.0万人，比2012年增加54.1万人，增长142.8%……

完善保障机制，经费、办学、师资条件不断提升

十年来，义务教育在均衡配置义务教育办学资源、协同推进义务教育均衡发展方面，不断完善保障机制，经费、办学、师资等条件不断提升，人民群众的幸福感显著增强。

坚持政府举办义务教育，逐步提高义务教育经费保障水平。2015年，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，国家建立起城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

“2012—2021年，小学生均经费支出从每生每年7447元增至14458元，初中生均经费支出从每生每年10218元增至20717元。生均公用经费标准经过多次提标，达到东中西部统一的小学650元、初中850元；义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准提高至7000元，为普通学生的8~10倍。‘两免一补’（免除学杂费、免费提供教科书，为家庭经济困难学生发放生活补助）实现城乡学生全覆盖。家庭经济困难学生基本实现应助尽助，优先将建档立卡、低保、特困供养、孤儿、残疾等学生纳入资助范围。”吕玉刚告诉记者。

实施重大项目，学校办学条件得到根本改观。通过实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”等重大项目，中央财政累计投入4000多亿元，带动地方投入超1万亿元，着力解决“乡村弱、城镇挤”问题，缩小城乡学校办学条件差距。

吕玉刚表示，当前，义务教育基本办学条件得到显著改善，危房、大通铺等问题基本解决，特别是许多中西部农村地区学校办学条件实现质的飞跃，“最好最安全的建筑在学校”得到群众的公认。

坚持把教师队伍建设作为基础工作。十年来，国家提升了中小学特别是农村学校教职工编制配备标准，实行编制城乡、区域统筹和动态管理。十年来，义务教育专任教师总数从909万增至1057万，增加了148万人，本科以上学历教师占比由47.6%提高至77.7%；同时，健全教师培养补充机制，通过“特岗计划”、公费师范生、退休支教等多种渠道为中西部农村补充大量优质师资，建立教师交流轮岗制度；通过“国培计划”累计培训校长教师超过1700万人次，大幅提升农村校长办学治校和农村教师教育教学水平。

破解“择校热”，入学机会更加公平

十年来，义务教育坚持以人民为中心发展教育，通过深化综合改革，努力破解人民群众关心的热点难点问题。

“择校热”，一直是长久不息的社会热点，也是长期阻碍教育均衡实现的“拦路虎”。

如何综合治理“择校热”顽症？北京小学校长李明新表示，有一个必须解决的实际问题，就是最大限度满足人民群众让孩子享受优质教育的需求。集团化办学的探索在此背景下应运而生。

李明新介绍，2011年，北京小学率先成立了全市第一个公办学校组建的教育集团，开始了集团化办学的有益探索。北京小学提出集团化办学要体现“理念共识，资源共享，优势互补，品牌共建”的宗旨，在随后的10年间，在北京西城、房山、大兴、通州、丰台的分校广泛传播学校先进的教育思想、管理理念与办学经验，共享优质教育资源，吸引了众多片内学生的“回流”，极大抑制了“择校热”的持续升温。

李明新告诉记者，以北京小学天宁寺分校为例，原来天宁寺周边北京户籍的孩子绝大多数都去择校，一年级只能招2到3个班，而且多为非京户籍的流动人员子女。2014年进入集团后，当年就实现了本地户籍孩子的大量回流入学，达到了6个班。如今已经达到每年新招一年级14个班。目前，学校办学规模已经从进入集团前的450人，发展到了2300多人。天宁寺周边的家长不再托关系择校了，而是就近高高兴兴送孩子到北京小学天宁寺分校上学。

在山东，教育强校扩优行动方兴未艾。“以优质学校为龙头，建立学校间、城乡间、区域间的教育集团、联盟1926个，覆盖义务教育阶段学校7062所，实现集团内学校党建、管理、教研、课程、资源、师资、评价等一体改革、共建共享，老百姓家门口的学校越办越好，‘择校热’问题极大缓解。”山东省委教育工委副书记，省教育厅党组副书记、副厅长冯继康表示。

“用均衡方式实现教育公平，不能只停留在机会公平上，而应更重视过程的公平。”李明新表示。

十年来，为了让孩子拥有更公平的入学机会，义务教育招生入学改革不断深化，免试就近入学和“公民同招”政策全面落实，跨区域考试掐尖、举办“占坑班”、收取“赞助费”等违规招生行为得到全面规范，“择校热”大幅降温，入学机会更加公平；健全“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的进城务工人员随迁子女入学政策，保障平等接受义务教育权利，2021年义务教育阶段进城务工人员随迁子女在公办学校就读和享受政府购买民办学校学位服务的占比达到90.9%……教育均衡发展的红利正在惠及越来越多家长和学生。

（记者 唐芊尔）

(责编：郝孟佳、孙竞)