原标题：确保中考安全顺利

“今日新检出两例社会面病例，说明北京局部区域社会面隐匿传播风险仍然存在。”21日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第372场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，“要毫不放松抓好疫情防控，快字当头，事不过夜，随流调、随落位、随管控，严防风险人员和风险点位失管漏管，确保第一时间全部落位管控”。

“要严格做好中考防疫工作，协调统筹配合，做好涉疫考生和突发预案，确保安全顺利，如期中考，应考尽考，安全中考。”徐和建同时强调，北京要坚持疫情防控和稳增长两手抓，巩固抗疫成果，抓好复工达产，把抗疫成果进一步体现在稳增长上，确保二季度经济实现正增长。

6月20日0时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例；6月21日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，其中昌平区、大兴区各新增1例社会面筛查病例。昌平区一小区近14天累计报告6例本土确诊病例，由中风险地区升级为高风险地区。6月9日至21日15时，北京市累计报告384例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区和经开区。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰提示：“6月19日、20日通报的4例感染者经基因测序均来自天堂超市酒吧聚集性疫情传播链。北京要加大重点区域筛查力度，继续全面彻底排查风险人员和点位，对活动轨迹多、到访过人员密集场所的重点病例深入流调排查，同步对大兴区新时代国际中心等人员密集场所的重点风险点位和各类风险人员快速管控落位，采取坚决果断的措施切断疫情传播途径。”

发布会上，大兴区人民政府副区长周冲通报，6月21日大兴区新增1例新冠肺炎病毒感染者，职业为保洁员。密接70人、次密接74人均已落位管控，涉及区外人员全部横传到位。对重点行业重点场所重点人群的核酸检测，坚持“属地+行业”双监管模式，确保应检尽检、不漏一人。

2022年北京市初中学业水平考试将于6月24日至26日举行。北京教育考试院特别提示，考生要按要求每日进行体温测量并如实报告监测情况；简单生活两点一线；确保24小时电话畅通；严守考场防疫规定。同时，在治疗场所、集中医学观察场所和封管控等特殊考点考试的考生及家长尽可安心。各考区、考点将会尽最大努力满足考生需求，做好“吃住行考”一体化的考试保障和服务，使考生安心考试。（记者张景华、董城 通讯员段雨彤）

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