原标题：我国集中力量解决儿童青少年近视、肥胖等健康重点问题

新华社北京6月21日电（记者李恒）21日提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议的国务院关于儿童健康促进工作情况的报告显示，我国集中力量解决儿童健康重点问题，综合防控儿童青少年近视，加强儿童青少年肥胖防控，全力推进儿童健康促进工作。

儿童青少年时期处于生长发育的关键时期，预防近视是孩子健康成长的“必修课”。报告指出，我国全面加强儿童青少年近视防控，制定发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》，持续开展近视监测，开展儿童青少年近视防控适宜技术和中医适宜技术试点，加强儿童在新冠肺炎疫情期间近视预防专业指导，强化学校卫生监督检查，积极推进近视防控产品违法违规商业宣传整治。

通过出台一系列“护苗”举措，我国努力让孩子们拥有一个光明的未来。2020年，0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91.8%；儿童青少年总体近视率52.7%，比2018年下降0.9个百分点。

不仅是近视，超重、肥胖、营养不良等问题也严重影响我国儿童青少年健康。报告介绍，我国印发《儿童青少年肥胖防控实施方案》，加大科学指导和科普宣教力度，加强监测和评价，持续开展重点地区营养干预项目，推广合理膳食和科学运动等理念，家校联动、社会联手，推动儿童“管住嘴、迈开腿”。

报告显示，下一步，我国将围绕儿童传染病、常见病、多发病，以及近视、肥胖、脊柱侧弯、孤独症、心理健康等问题，进一步完善防控体系和工作机制，全面实施残疾儿童康复救助制度，做好儿童新冠肺炎防治，切实做到预防为主、防治结合。

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