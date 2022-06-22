原标题：我国儿童健康水平整体提高

新华社北京6月21日电（记者李恒）国务院关于儿童健康促进工作情况的报告21日提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。报告显示，党的十八大以来，我国儿童健康工作投入力度持续加大，政策体系不断完善，儿童健康水平整体明显提高。

促进儿童健康成长，将为我国的可持续发展提供宝贵资源和不竭动力。报告数据显示，2021年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为5.0‰和7.1‰，较2012年下降51.5%和46.2%，总体优于中高收入国家平均水平。6岁以下儿童生长迟缓率和低体重率等指标逐步改善，儿童常见传染病得到有效控制，神经管缺陷、唐氏综合征等严重致残出生缺陷得到初步控制。

儿童健康事关家庭幸福和民族未来。我国先后制定和修改了疫苗管理法、基本医疗卫生与健康促进法等法律，为儿童健康促进工作提供了基本的法律依据，儿童健康促进工作在法规政策、保障机制等方面成效明显。

报告介绍，我国两次修订人口与计划生育法，不断强化提高出生人口素质，加强母婴保健和婴幼儿照护服务。修订药品管理法，进一步明确鼓励儿童用药品的研制和创新，对儿童用药予以优先审评审批。

同时，儿童健康促进保障机制不断健全。报告指出，我国将预防接种、儿童健康管理、儿童中医药健康管理纳入国家基本公共卫生服务项目免费向0-6岁儿童提供。儿童专用药和适用药占国家医保目录内药品种类的20.13%，经谈判新进入目录的34个独家儿童用药品平均降价55.6%。2012年以来，累计救助0-6岁残疾儿童140余万人。

近视肥胖防控、重大疾病救治、心理健康等事关儿童健康的重点问题牵动人心。报告显示，我国全面加强儿童青少年近视防控，2020年，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91.8%。持续实施艾滋病、乙肝母婴阻断，艾滋病母婴传播率下降到2021年的3.3%，降至历史最低点。将免疫性溶血性贫血、中枢神经系统肿瘤等12个病种纳入儿童血液病、恶性肿瘤救治管理病种范围。2021年，全国儿童肿瘤患者省域内就诊率达到85%以上。将儿童青少年心理健康纳入健康中国行动统筹推进，初步缓解了基层儿童心理服务短缺问题。

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