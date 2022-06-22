原标题：治理“择校热”顽症 办好百姓家门口的每一所学校

6月21日，在教育部“1+1”系列新闻发布会上，北京小学校长李明新回忆起北京小学天宁寺分校的故事。

以前，天宁寺周边北京户籍的孩子绝大多数都去择校，附近小学一年级只能招2到3个班，而且多为非京户籍的流动人员子女。2011年，北京小学在西城区教委的支持下率先成立了全市第一个公办学校组建的教育集团，开始了集团化办学的探索，吸引众多片内学生“回流”。2014年天宁寺周边小学进入集团后，当年就实现了本地户籍孩子的大量回流入学；7年后的今天，已经达到每年新招一年级14个班。目前，学校办学规模已经从进入集团前的450人发展到了2300多人。家长们说，北京小学天宁寺分校让他们实实在在享受了北京小学优质的教育。

李明新说，综合治理“择校热”顽症，有一个必须解决的实际问题，就是最大限度满足人民群众让孩子享受优质教育的需求。面对办学质量不均衡、优质教育资源缺乏的现状，以集团化办学方式推进优质教育资源的均衡发展，已经被越来越多的实践所认可。它使得择校热降温，也让教育生态得到了恢复。

教育部的这场新闻发布会，聚焦的正是我国义务教育的改革发展。

我国义务教育阶段现有20.7万所学校、1.58亿名学生、1057万名教师，办好义务教育事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展和民族未来。

2011年我国全面实现“两基”（即基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲），推进义务教育均衡发展成为教育工作的“重中之重”。从2012—2021年，我国义务教育在实现全面普及的基础上，仅用10年左右时间实现了县域基本均衡发展，成为我国义务教育发展史上又一个新的里程碑。

为督促地方各级政府落实义务教育责任，国家建立了县域义务教育基本均衡发展督导评估认定制度，由国务院教育督导委员会办公室具体组织实施，从2013年启动了国家督导评估认定工作。

教育部教育督导局局长田祖荫指出，基本均衡督导评估认定的主要目标之一，就是缩小县域内义务教育学校差距。2021年国家监测复查结果显示，全国近3000个县义务教育基本均衡发展水平总体上达到了国家标准要求，总的看，全国县域内义务教育学校基本办学条件的校际差距、城乡差距均大幅缩小。而且，调查显示，超过85%的公众认为本地区小学和初中的数量和布局能满足就近入学需求。

教育部基础教育司司长吕玉刚说，下一步我国义务教育工作的重心要由“基本均衡”转到“优质均衡”上来，主要是通过“四个化”来缩小“四个差距”。具体来说，以推进学校建设的标准化为重点，加快缩小区域教育差距；以推进城乡教育一体化为重点，加快缩小县域内城乡教育差距；以推进师资配置均衡化为重点，加快缩小校际教育差距；以推进教育关爱制度化为重点，加快缩小群体教育差距。“总体上，要确保到2035年整体实现县域义务教育的优质均衡发展。”吕玉刚强调。

（记者 张盖伦）

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