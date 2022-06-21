人民网北京6月21日电 （记者何淼）日前，教育部办公厅发布《关于公布 2021 年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》。广州城市理工学院的车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、工商管理等4个专业入选2021年度省级一流本科专业建设点。

据了解，一流本科专业建设“双万计划”是教育部全面振兴本科教育、提高高校人才培养能力、实现高等教育内涵式发展的重要举措，自2019年开始分三年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。继首批认定4054个国家级、4054+378个省级一流本科专业建设点，2020年认定了第二批3977个国家级、3977+299个省级一流专业建设点后，刚公布的第三批又认定了3730个国家级、3730+5069个省级一流专业建设点。

图为 《关于公布 2021 年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》相关内容截图。

近年来，学校紧跟教育发展趋势，将专业认证核心理念“学生中心、成果导向、持续改进”贯穿人才培养全过程：落实立德树人，推进“四个回归”，大力开展课程课堂教学改革；紧扣地方经济发展需求，按照“巩固优势专业、打造特色专业、发展新设专业”的思路优化专业结构；以学生成果为导向，全面修订人才培养方案、重构课程体系；开展专业对标建设、校内专业评估，通过专业认证标准规范人才培养各环节，构建起持续改进的教学质量保障体系。学校有14个专业（方向）通过认证，超过招生专业的22%。在专业认证与专业建设良性互动、相互促进下，学校专业建设水平、人才培养质量、社会认可度不断提升，专业认证的实践经验获得广东省高等教育教学成果奖一等奖。截至目前，学校共有机械工程、会计学等6个专业入选省级一流本科专业建设点，所有通过认证并取得相应资质的工科专业均入选省级一流专业建设点，体现专业认证极大促进专业建设发展水平。

图为学校现有一流专业建设点名单。学校供图

(责编：何淼、熊旭)