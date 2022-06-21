记者何淼

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，由教育部和商务部共建，是国家“双一流”建设高校。对外经济贸易大学目前拥有经、管、法、文、理、工六大学科门类，以国际经济贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、外语（商务外语）等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。

人民网：学校今年招收专业及招生政策有哪些变化？

对外经济贸易大学： 2022年，学校招生计划数整体保持稳定。招生专业包括大类、专业和实验班，国际经济贸易学院的经济学类、国际商学院的工商管理类等大类。直接招生的专业包括金融工程、精算学、数据科学与大数据技术、统计学等，以及两个高考直招的实验班，国际组织人才基地班和量化金融实验班。招生政策最大的调整就是实现金融完全大类招生，涉及三个学院五个专业，涉及经贸、金融、保险三个学院的金融学大类，下设金融学（国际金融与市场）、经济与金融、金融学、投资学、保险学五个专业，大二完成分流，考生可选择范围更多，大类的计划投放数会更多。

学校2022年新增人工智能和金融科技两个专业。人工智能专业是研究人类智能活动的规律、依托于数学、计算机、控制理论、认知科学等形成的新兴专业，学校的人工智能专业依托数字经济开展，未来应用于智慧商务、智慧财经、智慧司法、智慧医疗、智慧城市等领域。

金融科技是数字经济时代金融业的发展趋势，是指以大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术驱动金融创新，持续革新融资、支付、投资等金融业务模式，拓展金融服务的边界。学校金融科技依托2019年的金融科技实验班进行进一步专业招生培养，在人才培养上既注重金融专业基础知识的教学，又强化编程能力和数据分析能力的训练，并帮助学生跟进和探索金融科技行业的前沿应用场景。

学校2022年新增7个双学士学位项目，分别是法学-英语类、金融学-英语类、金融学-政治学与行政学、国际政治-英语、法学-数据科学与大数据技术、保险学-数据科学与大数据技术双、国际经济与贸易-法学双学士（国际组织人才基地班），国际组织人才基地班采用高考直招模式，其余大部分都是在进校后进行二次选拔。

学校今年在全国大部分地区都能实现满足专业志愿，考生需要填满专业志愿，保证满足其中一个专业志愿，实现最大化的满足率。

人民网：学校有哪些优势学科、特色专业？

对外经济贸易大学：学校已顺利进入第二轮“双一流”建设高校，优势特色专业突出。教育部第四轮学科评估中，学校是获得A类数量最多的财经院校，包括应用经济学、工商管理、法学和外国语言文学四大类。此外，统计学评估结果为B+，理论经济学、政治学和公共管理评估结果为B。

人民网：学校录取特别之处和建议有哪些？

对外经济贸易大学：学校录取政策方面要强调三点。一是取消专业级差，在专业录取过程中，继续保持分数优先的形式来进行录取；北京地区前1000名以前的考生保证满足第一志愿，1600名以前的考生保证满足除实验班以外的第一志愿。

二是学校对英语口试方面没有要求，报考语言类专业要求高考应试语种为英语；提前批次设置小语种，学校有12个小语种，今年招生的有10个小语种，都是零起点学习。

三是大部分专业不限考科目，只有部分理工类专业限考物理，另外政治学类和思想政治教育在高考改革省份二选要求为政治，具体限考科目要求及最新录取规则请关注我校2022年招生章程和官网上发布的通知。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

对外经济贸易大学：学校拥有完善的转专业机制，大一入学实验班选拔；大一下学期可转入语言类专业；大二上学期大类专业分流以及开放全部转专业申请。学校不设比例限制，按照转入转出学院的要求申请即可。同时学校面向本科生开辟辅修双学位途径，实现程度远大于转专业，且辅修和双学位可以双向转化。

在奖学金方面，学校高度重视学生德智体美劳全面发展，坚持立德树人根本任务和五育并举教育方针，以榜样教育引领学生奋发成才，以发展性奖励鼓舞学生传递正能量。奖学金除去综合专业奖学金，还有对应德智体美劳全面发展的笃行、惠康、求索、奋进、立德、文美奖学金，以及参军入伍的同学还会获得戎光奖学金。当然校外奖学金还有国家奖学金、励志奖学金、港澳台奖学金、弟子规奖学金等等。

在助学金方面，学校郑重承诺，不会让任何一名考入本校的学生因为经济困难原因而辍学。新生入学有绿色通道、助学贷款、学费减免等，在校生有勤工助学、助学项目、临时困难补助、重大节日慰问等，以及就业困难的同学我们会支持困难毕业生求职补贴，甚至在疫情期间有困难的学生我们也会给予资金的支持，保证大家正常的学习和生活。

(责编：郝孟佳、熊旭)