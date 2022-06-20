人民网北京6月20日电 （记者何淼）为推动高质量教师队伍建设，教育部与联合国儿童基金会今年将继续实施“教育部—联合国儿童基金会合作项目”。按照总体规划，“教育部—联合国儿童基金会高中体育与健康教师专业化发展项目”（以下简称发展项目）于2022年6月17日正式启动。

面对新时代学校体育发展的新要求与新目标，作为高中体育与健康骨干教师而言，肩负着落实“立德树人”根本任务和“健康第一”指导思想、“以体育人”学科本质和“核心素养”教学导向、“深度学习”教育理念和“教会、勤练、常赛”教学理念、“教学质量”和“学业质量”提高等重任。这是新时代、新课程、新理念对高中体育与健康教师队伍提出的新要求与新使命，更是高中体育与健康骨干教师专业化发展的核心问题，以及教学改进与培训推进的重要思路。

据介绍，发展项目将委托北京教育学院承担。同时将面向河南省郑州市和开封市、贵州省贵阳市和铜仁市、云南省昆明市和红河州三省六市（州）高中体育教研员和高中体育种子教师开展为期两周的国家级培训者线上培训。

据了解，本期国家级培训者线上培训以“指向学科核心素养的高中体育与健康教学改进”为主题，以“实践创新、能力提升”为理念，针对当前学科核心素养背景下高中体育与健康教学中的新问题与新需求，聚焦高中体育与健康教学科学性、有效性、创新性等重难点问题，以及体育学科育人、运动项目特性、学生学习规律等基本问题，进行学练赛一体化、主题式模块、结构化教学、真实情境创设等方面的教学改进与优化，构建高质量的高中体育与健康教学体系，促进高中生体育与健康学习的深度和实际获得，并在校本与区域教研中发挥种子教师的示范引领作用。

据悉，在发展项目为期两年的新周期内，北京教育学院将充分发挥在全国中小学体育与健康教师研训中的优势，依托2012年至今教育部与联合国儿童基金会体育专项产出的研训成果，精准把握新时代、新课程、新理念背景下项目省高中体育与健康教师专业化发展的核心问题，基于教学、研究、培训“教研训一体”的原则，逐步开展项目省高中体育与健康教师专业化发展的专项研究、精准评估与分层指导，提升项目省高中体育教师的教学能力、专业素质。

(责编：何淼、熊旭)