北京市商业学校党委书记 程彬

北京市商业学校牢牢把握“坚持党的全面领导是教育工作的根和魂”，突出党建引领，坚持“一体化领导、专业化运行、数字化评价、协同化育人”，将一条主线、五大核心素养、七项内容作为思政内容体系，通过校内“五一体”机制——党政工团一体化、教育教学一体化、服务管理一体化、课上课下一体化、线上线下一体化和校内外政校企家社“五协同”机制——育人主体同频、方案同心、资源同力、途径同行、成果同享，实施“十育人”，运用“大数据+思政”提升各环节、各要素协同效能，达成五育并举、德技并修育人目标，形成校内循环和校内外循环全程闭环，构建了党建引领、互促共育的大思政格局。实现学校小课堂与社会大课堂的双向互动，成为构建“三全育人”新格局的生动实践，谱写具有时代特征、职教特色、商校特点的大思政新篇章。

突出党建引领，培育时代新人

学校坚持党委领导下校长负责制，把准正确政治方向和育人导向；党委履行主体责任，党委书记履行第一责任人职责，在系部设置独立党支部，按“双带头人”标准选优配强专职支部书记，明确支部党建和思政主体责任。开展区域化党建，坚持党建带团建，构建“一心双环”组织格局，成立北京市第一所中职青年马克思主义者学校，培育从职业学校走出来的青年马克思主义者。

构建育人生态链，领航学生成长

针对校内循环不畅、动力不足，学校各部门、各岗位思政工作职责不清晰、不明确，联而不动有堵点的问题，育人生态链上校企家社政主体积极性不高，动力不足，作用发挥不充分，循而不环有断点等问题，学校建立覆盖全面、职责清晰的校内“五一体”机制和校企深度融合、校企家三方对话、区域化共建的校内外“五协同”机制。

学校编制的《学校“三全育人”岗位责任书》，将思政教育嵌入办学治校、教育教学、服务管理各个环节，推动全校育人全要素的聚合、融合与耦合。建立多主体育人生态链，从目标内容、制度机制、途径方法、考核评价、队伍保障等方面搭建循环桥梁，实现校内循环和校企家社政校内外循环。学校发挥主阵地、总协调作用，确保双循环相互赋能，相互转化，互促共育，实现三全育人的扩容增容，有效提升思政工作效能。

针对思政工作路径、载体、资源全面性不足，育人作用发挥不充分，协同育人有盲点问题，学校整合“政校企家社”育人资源，挖掘各种育人要素，构建了文化、课程、管理、服务、活动、专业、网络、心理、劳动和组织“十育人”体系，线上线下结合，课上课下融合，校内校外联合，一、二、三课堂联动，找准“三全育人”契合点、落脚点和有效途径载体。例如将“悦读伴我成长——职教学生读党报活动”，融入学生学习生活各环节，融入思政课程与课程思政等教育教学各领域，渗透到家庭、企业等各维度，实现了大思政格局从应为到有为，从可为到作为。

研发职业素养护照，赋能学生发展

针对评价体系不健全，评价维度不全面，破除“五唯”有痛点的问题，学校创新评价体系，研发中职学生职业素养护照，建立北京市中职学校职业素养数据中台，从对学业成绩的评价，到成长发展全过程、德智体美劳全要素的评价；从单一维度评价扩展到多方参与的综合评价。将数据的采集、分析转化为思政教育价值增值。线上数字化思政促进线下双循环运行，激发调动五方主体参与思政的积极性，打造育人主体多维度、互促共育有温度、科学评价有精度、诊断改进有准度、可视化成长有亮度、数字化引领有深度的大思政课模式探索。

学校讲好用好新时代的“大思政课”，激活社会“大课堂”、汇聚全社会育人“大能量”，在以党建引领推动思政教育创新发展的道路上，守正之、创新之、力行之。引领学子将青春“小我”融入强国“大我”，向着第二个百年新征程奋进！

(责编：何淼、熊旭)