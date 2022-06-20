杭州职业技术学院党委书记 金波

近年来，党中央出台了一系列职业教育重磅政策文件，广大职教人深切地感到发展方向越来越清晰，发展前景越来越广阔，工作动力越来越强劲。下面就杭州职业技术学院（以下简称杭职院）近几年的育人实践经验与大家分享。

高校立身之本在于立德树人。杭职院党委坚持“育人为本、德育为先”，始终把“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一重大课题摆在首位，紧紧抓住思想政治理论课这个关键课程，树立“大思政”理念，探索“大思政课”建设，大力弘扬工匠精神，着力打造“工匠摇篮”，培养德技并修的新时代工匠人才。

党建引领，构建协同育人的体制机制

通过实施党建“铸魂工程、领航工程、固本工程、头雁工程”四大工程，强化党建与思想政治工作同教学、科研、管理、服务等工作的“四个融合”，将党建优势转化为发展优势，将党建活力转化为发展动力。聚焦立德树人根本任务，建立“党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、全校协同配合”的大思政工作格局。召开学校党建与思政工作会议，发挥党务部门和马克思主义学院的中坚作用，将党的领导、社会主义办学方向、思想政治教育工作的目标任务充分融入学校各项重大“工程”中，持续深化职业教育办学方式和育人机制创新改革，构建了协同育人的体制机制。

立德铸魂，推动思政理论课与课程思政同向同行

落实课堂育人、实践育人、文化育人等“十大育人”要求，全面构建立德树人思想政治教育体系，引导师生围绕培育和践行社会主义核心价值观这个中心，树立正确的世界观、人生观和价值观。

首先，发挥思想政治理论课主渠道作用，以教学改革创新为重点，以“大思政课”建设为方向，努力让思想政治理论课教学活起来、实起来、强起来。坚持开展集体备课，以学生为主体，将学习过程体验化、教学手段信息化、考核评价多元化融入育人全过程；融传统文化学习、红色文化传承、工匠精神弘扬、先进文化体验于课堂教学一体。

党委书记作为思政课建设第一责任人，带头走进课堂听课讲课，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，把抓思政理论课建设同抓党建工作、思想政治工作融为一体、互为促进。

其次，以课程思政建设为重点，积极构建“课程思政”教学体系，在人文素质教育课程、专业课程教学中，挖掘和拓展思想政治教育教学的元素和内容，推进思想政治教育与课程教学、实习实训相融合，突出工匠精神、职业素养的培育。形成课程与思政交融，教书和育人互促，实现全员育人、全程育人、全方位育人。

再次，学校统筹规划思政教师和辅导员队伍建设，既培养方向明、主义真、学问高、德行正的青年教师，更注重塑造言为士则、行为世范的大先生，把思政教师队伍打造成为“金牌团队”。

以文化人，催生工匠精神在校园落地生根

学校充分发挥校园文化的价值引领和熏陶作用，全力打造工匠学院、书院、研究院以及工匠文化博物馆、培训中心，让工匠精神、工匠文化点滴浸润校园；倾心讲好“工匠故事”，开展马克思主义理论名家大讲堂、大国工匠进校园、崇德大讲堂等活动，以工匠精神沟通心灵、启智润心、激扬斗志；开展丰富多彩的校园文化活动，以第一课堂为主、第二课堂为辅，点面结合、分步推进，着力凝心聚力，培养了一大批“眼里有光、肩上有责、手中有艺、脚下有劲”的学子。近年来，学生获得国家级技能大赛一等奖10项，省级技能大赛奖励一等奖42项，服装设计专业学生连续7年蝉联全国技能大赛冠军。

秉德强技，深化产教融合改革创新人才培养方式

新职教法强调完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，加快建设技能型社会。杭职院自2002年建校以来，一直深耕产教融合、校企合作，创新提出“校企共同体”办学方式，整合多方优势资源，共建杭州市公共实训基地，建立八个“人财物融通、产学研一体、师徒生互动”的校企共同体。

学校深化“三教”改革，发挥学校与企业育人“双主体”作用，一方面积极引企入校，引导区域支柱产业的龙头企业将维修中心、研发中心等设到学校，及时将新技术、新工艺、新规范等转化为教学内容和要求，共同深化德技并修、课证融通、育训结合的工匠型人才培养；另一方面，主动送教入企，面向长三角地区特别是省内企业员工开展技能提升等培训，近年来，共为企业及客户培训超万人。积极助力“技能非洲计划”，为浙商“走出去”前往南非等培养本土高素质技术技能人才。

进入新时代，学校将着力加强思想政治工作与推进学校各项建设紧密结合，涵养工匠精神、弘扬工匠文化、培养工匠人才，努力为国家战略实施和区域经济社会发展作出新的更大贡献。

(责编：何淼、熊旭)