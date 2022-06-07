原标题：内蒙古2022年普通高考今日顺利开考！

准备进入考场的考生。内蒙古教育厅供图

人民网呼和浩特6月7日电（李睿）今年高考内蒙古全区共设105个考区，175个常规考点，5141个普通考场，155个备用考点，666个备用隔离考场，考试全部在标准化考场中进行。

据了解，自治区党委、政府和各级教育部门、卫健部门以及其他相关部门高度重视，按照国家要求将组考防疫、保障健康列为平安高考的首要任务，启动部署多重严密防范措施，以细而又细的防疫措施努力实现健康高考。

考前，各级招生部门及时发布疫情防控须知和系列温馨提醒，持续通过健康打卡，加强考生健康状况监测，指导各地持续摸排考生位置信息，确保考生顺利参加考试。

今年，自治区首次在呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇大杨树二中设立高考考点，440名考生在家门口参加高考，结束了该镇学生每年都要行程上百公里到旗政府所在地参加高考的历史。

自治区三级招生考试委员会成员单位联合开展“高考护航行动”，进一步优化考试服务，落实服务考生“绿色通道”，在交通出行、噪音治理、防暑降温、信息安全等方面进一步加大保障力度，为考生提供更加人性化的考试服务。

(责编：郝孟佳、李依环)