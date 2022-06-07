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温馨高考 四川雅安9988名考生逐梦未来

2022年06月07日13:56 | 来源：人民网-四川频道
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原标题：温馨高考 四川雅安9988名考生逐梦未来

雅安市宝兴县高考送考车队。雅安日报供图

　　雅安市宝兴县高考送考车队。雅安日报供图

　　人民网成都6月7日电 6月7日，2022年全国普通高校招生统一考试正式开考，在四川57.56万参加高考的考生中，受“6·1”芦山地震影响的考生备受关注。

　　“6·1”芦山地震发生后，四川各级党委政府高度重视地震灾区高考备考工作，省、市、县三级上下联动，第一时间赶赴灾区现场指挥调度，统筹做好疫情防控和震后高考组考工作，织密织牢考试安全防护网，全力实现“平安高考”“健康高考”“公平高考”“温馨高考”工作目标。

　　7日上午9时，全国高考正式拉开大幕。雅安市9988名考生走进高考考场，迎来他们人生路上的一次大考。今年，雅安市共设常规考点8个，标准化考场343个、备用（隔离）考场37个。

　　面临抗震保考、抗疫保考的严峻形势，雅安市开展“高考护航行动”，加强巡视监管，净化周边环境，全市各考点设立公安服务站，组建护航小分队，强化考试秩序维护，第一时间处理考生及家长紧急报警求助；组织专业力量做好震后考生的心理疏导，纾解紧张焦虑情绪，引导广大考生以良好状态备考迎考；精心制定宝兴异地组考保考方案，全市各级各部门在非常之时以非常之状态，仅用48小时共同完成宝兴考点平移各环节工作，做细做实高考服务保障，为考生提供安全、舒适、卫生的备考保考服务，鼓励考生克服困难、考出水平，助力圆梦高考。（王波、黄伟）

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(责编：郝孟佳、何淼)

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