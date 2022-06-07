6月7日，在北京市人大附中通州校区考点，考生与送考老师击掌加油。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京6月7日电 今天上午，2022年全国高考正式拉开大幕。今年全国高考报名人数1193万，比去年增加115万，人数创历史新高。今年全国共设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。