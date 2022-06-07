人民网乌鲁木齐6月7日电 （李欣洋 毛晨曦）6月7日，2022年普通高等学校招生全国统一考试启幕，新疆21.85万名考生赴考，考生人数比去年增加0.87万人。据悉，今年新疆共设93个考区、228个考点。高考首日，在乌鲁木齐八一中学等考点，考场外家长和老师们纷纷为考生送上祝福，考生们有序进入考场。

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