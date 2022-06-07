人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

乘风破浪！海南6万余学子今日赴考

2022年06月07日08:28 | 来源：人民网-海南频道
小字号

原标题：乘风破浪！海南6万余学子今日赴考

考生进入考点，迎接他们人生当中的一次大考。人民网 孟凡盛摄

　　考生进入考点，迎接他们人生当中的一次大考。人民网 孟凡盛摄

　　人民网海口6月7日电 （樊欢迪、孟凡盛、 宋彤桐）6月7日，2022年全国高考正式拉开大幕。今年海南参加高考的考生共有63874人，比去年增加了4026人。其中普通类56116人、艺术类4897人、体育类2861人。全省共设18个考区，41个考点（比去年新增3个考点）、2186个常规考场，64个备用考场和135个隔离考场。

　　海南高考为期四天。根据高考安排，6月7日上午考语文，考试时长150分钟，时间为9:00-11：30；下午考数学，考试时长120分钟，时间为15:00-17:00。6月8日下午考英语，考试时长120分钟，时间为15:00-17：00。其中，英语听力部分考试安排在非听力部分考试前进行。

　　6月9日上午举行高中学业水平选择性考试首选科目物理及思想政治考试，考试时长均为90分钟。物理考试时间为8:00-9：30，思想政治考试时间为11：00-12：30。9日下午为化学考试，考试时长90分钟，时间为15：30-17：00。

　　6月10日上午考试科目为历史与生物，考试时长均为90分钟。历史考试时间为8:00-9：30，生物考试时间为11：00-12：30。10日下午为地理科目考试，考试时长90分钟，时间为15：30-17：00。

　　据了解，为实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”，海南严格做好各类考生资格审查工作，已顺利完成各项特殊类型考试及其他各项准备工作，将严格落实疫情防控措施，确保应考尽考。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部