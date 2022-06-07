原标题：乘风破浪！海南6万余学子今日赴考

考生进入考点，迎接他们人生当中的一次大考。人民网 孟凡盛摄

人民网海口6月7日电 （樊欢迪、孟凡盛、 宋彤桐）6月7日，2022年全国高考正式拉开大幕。今年海南参加高考的考生共有63874人，比去年增加了4026人。其中普通类56116人、艺术类4897人、体育类2861人。全省共设18个考区，41个考点（比去年新增3个考点）、2186个常规考场，64个备用考场和135个隔离考场。

海南高考为期四天。根据高考安排，6月7日上午考语文，考试时长150分钟，时间为9:00-11：30；下午考数学，考试时长120分钟，时间为15:00-17:00。6月8日下午考英语，考试时长120分钟，时间为15:00-17：00。其中，英语听力部分考试安排在非听力部分考试前进行。

6月9日上午举行高中学业水平选择性考试首选科目物理及思想政治考试，考试时长均为90分钟。物理考试时间为8:00-9：30，思想政治考试时间为11：00-12：30。9日下午为化学考试，考试时长90分钟，时间为15：30-17：00。

6月10日上午考试科目为历史与生物，考试时长均为90分钟。历史考试时间为8:00-9：30，生物考试时间为11：00-12：30。10日下午为地理科目考试，考试时长90分钟，时间为15：30-17：00。

据了解，为实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”，海南严格做好各类考生资格审查工作，已顺利完成各项特殊类型考试及其他各项准备工作，将严格落实疫情防控措施，确保应考尽考。

(责编：郝孟佳、李依环)