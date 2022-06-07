原标题：加油！高考生

临近高考，衡水市第二中学高三学生合唱《我和我的祖国》，他们用歌声迎接高考。 受访者供图

人民网石家庄6月6日电 6月7日，2022年全国高考将正式开启，河北省超过75万名考生即将奔赴考场。

来自河北省教育考试院的最新消息显示，6月6日16:00至17:00，考生可到考点熟悉位置，在考场门口查看考场分布示意图，熟悉考场分布。考生应到考点熟悉环境，对考点的各类设施做到心中有数。

提醒一：考试当天适当早出行

相关人士提醒考生，要提前关注考试期间交通路况信息和天气预报信息，考试当天适当早出行，做好出行计划以及出行应急预案，避免因交通、天气等意外状况影响考试，确保出行顺利。

准备好考试用具，如0.5毫米的黑色字迹签字笔、直尺、圆规、三角板、2B铅笔、橡皮等。确认未携带违禁物品。

提醒二：带好准考证等有效证件

据介绍，准考证是考生参加高考的时间、考试地点、考场座位的通知单，是考生参加高考时进入考点、考场的重要证件，也是新生入学报到的重要依据。

教育部门提醒，考生要带好准考证、居民身份证和身体健康状况监测记录表等进入考场必需的有效证件、材料，并妥善保存。

此外，要特别牢记6月9日再选科目的考试时间、考场号、座位号。开考前30分钟考生开始入场，第一科为考前40分钟，开考15分钟后迟到考生不得进入考点参加当次科目考试，有听力考试的外语科14:45以后迟到考生不准进入考场。

提醒三：石家庄考生凭准考证免费乘公交

最新消息还显示，6月7日-9日高考期间，石家庄所有考生及陪护家长均可凭本人准考证原件或复印件免费乘坐公交车。

途经各考点的公交线路将适时增加运力，做到安全、便捷、平稳运行，方便考生乘坐公交车参加考试。

高考期间需要乘坐公交车的考生，可提前选定乘车线路。乘车过程中，如遇到问题可及时拨打公交服务热线电话96599咨询。

(责编：郝孟佳、李依环)