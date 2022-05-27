彭静宜

电影《向着明亮那方》剧照

出品方供图

电影《点点星光》海报

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电影《熊出没·重返地球》海报

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电影《再见吧！少年》剧照

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从1922年我国第一部表现幼儿生活的电影《顽童》问世至今，儿童电影对孩子们爱与美的教育贯穿了中国电影的百年历程。《小兵张嘎》以饱满的革命激情和浓郁的抒情笔调赞美了小英雄；《牧笛》以美轮美奂的水墨意境表述了天人合一的和谐观；《草房子》以小男孩桑桑的童年经历为线索展示了水乡少年独特的人生画卷；《弹起我的扎年琴》以欢快的民族歌舞和优美的雪域风光呈现出多彩的民族风情。这些不同时代的经典影像，对不同时代的孩子都是很好的视觉盛宴和陶冶情操的课堂。

儿童电影对孩子们的教育，不同于传统教科书的照本宣科，是一种形象化、具体化、注入了真情实感的教育，往往围绕少年儿童耳熟能详的故事和优秀的中华民族传统文化展开，寓教于乐、层层递进、浸润心灵。相信看过《城南旧事》的小观众，都不会忘记影片是怎样以诗性的儿童视角透视现实成人世界，看过《哪吒之魔童降世》的小观众，也会对出自神话传说、勇敢无畏的哪吒念念不忘。

彰显“以爱为美”

百年来，国产儿童电影在探索中不断成长，蕴涵着对儿童的殷切希望和人文关怀。在当前媒介融合的语境下，儿童电影作为真善美的影像符号和传播载体，其“以爱为美”的核心教育功能也得到更为充分的发挥和彰显。可以说，儿童电影的终极精神内涵就是爱——回归到艺术最本质、最原始的存在意义。爱，作为一种持续的永恒力量，引领着艺术不断前行。从《宝葫芦的秘密》以儿童本位描绘天真无邪的世界，捕捉童真童趣，到《我的九月》以儿童故事引发观众的童年记忆和怀旧情感，再到《八月》以儿童视角反观成人世界的复杂，不同时代的儿童电影以日趋多元的镜像讲述关于儿童的故事，塑造不同的儿童形象，承载正确的价值取向，彰显出多元化、多类型的特点。这些儿童电影向人们讲述以爱为核心的儿童理想、儿童故事、儿童心事以及儿童情感，勾勒出了一个个不同于成人世界的儿童“乌托邦”。

近年来，《闪光少女》《寻找雪山》《天籁梦想》等影片在文化品质、美学创新和类型探索等方面引发关注，尤其是对爱与美的凸显，获得观众喜爱。荣获第33届电影金鸡奖最佳儿童片的《点点星光》，讲述了在一所普通乡村小学里，一位不会跳绳的教练用短短一年的时间培养出世界跳绳冠军的故事。这部凝蓄着体育精神的励志作品彰显了精神美和力量美，赞扬了在艰难困苦中执著追求、永不言败的品质，体现了对当代青少年正确价值观的培养和引导。

力求润物无声

在中国儿童电影诞生百年之际，儿童电影工作者更加意识到运用儿童电影对孩子们进行爱与美教育的重要性。对于创作而言，就是要在每一个环节精耕细作，不流于形式。《愤怒的小孩》中小主人公离家出走的各种细节令人啼笑皆非，究其根本是孩子渴望父母关爱而不得，映现了春风化雨、“陪伴才是对孩子最好的爱”的教育理念。

儿童电影不仅仅是在书写爱，而且是在创造爱；不仅仅是影片中创造爱，而应是全程都在创造爱。儿童电影的创作犹如教书育人一样，每个环节的电影工作者都是老师，都在每一个细节上进行着润物细无声的教育。《洋妞到我家》讲述了“互惠生”洋妞参与到一个中国家庭育儿过程中发生的一系列笑料百出的故事。影片以写实手法再现了文化差异给家庭成员之间带来的误会和矛盾，让孩子成长，也让家长反思：对孩子而言，什么才是更重要的能力和更科学的培养方式，影片也充分展示了主创与时俱进的创作理念。

能否做到真正从实际出发，尊重儿童行为和心理特点，尊重每一个儿童，认真对待生命的成长，是每一个儿童电影工作者都要思考的问题。我们需要更多具有艺术个性、以爱为动力的儿童电影类型片。近年来，有创新表现的国产儿童电影不断涌现，如萌宠电影《小狗奶瓶》通过刻画小女孩与小狗相处的故事，对爱与陪伴、责任与尊重进行了思考；第34届金鸡奖最佳儿童片《再见吧！少年》讲述身患绝症的少年与时间赛跑，追逐音乐梦想，点燃短暂人生的励志故事；《熊出没·重返地球》对国产经典IP进行创新，在传统合家欢的基础上增添了科幻色彩；《冰上时刻》以冰球运动为线索，记录3个球童家庭的冰球生活，展现冰球运动对孩子成长的影响和父母对孩子追求梦想的支持……这些影片通过不同的类型，有效激发了少年儿童观众的感性鉴赏能力、理性思考能力、直觉判断能力与创造性的想象能力，也使儿童电影成为爱与美的承载者与践行者。

唤起更多共鸣

真善美的价值观、伦理观、道德观是世界范围内儿童电影的普遍追求；生产美、表达美、传播美是儿童电影创作永恒的使命。儿童电影往往比成人电影更能让不同国家的观众产生共情共鸣。

当前国产儿童电影显现出国际表达与传播的潜力。不久前在第25届纽约国际儿童电影节获得最佳长篇电影奖的国产动画片《向着明亮那方》，不仅以现实主义风格呈现了普通人的生活日常，而且影片中采用的水墨动画、剪纸艺术等形式独具中国传统文化魅力。整部影片以爱为叙事主线，传递了真善美的信念，既彰显了中国儿童电影成熟的美育力量，也成为中国美学对外传播的一个范本。

2018年，教育部和中宣部共同发布了《关于加强中小学影视教育的指导意见》，意见明确指出，要充分发挥优秀影片在促进中小学生德智体美劳全面发展中的重要作用，把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容。以儿童电影对孩子们进行教育的目标，是培养全面发展的人，促进少年儿童的人格完善。我们迫切需要升级儿童电影的美育观念，在儿童电影创作的每一个环节中都弹奏出不可替代的、属于儿童自身审美的天籁，培养、浸润、熏陶少年儿童生发出对世界的爱、对电影的爱，也感知世界的美和电影的美。

（作者系中国电影艺术研究中心副研究员）

(责编：孙竞、郝孟佳)