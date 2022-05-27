本报北京5月26日电 （记者赵永新）第二十届中国国际人才交流大会今天在线开幕，以“加快建设世界重要人才中心和创新高地”为主题的深圳论坛也同期举办。

科技部部长王志刚在主旨发言中表示，秉持人才是第一资源的理念和人才引领发展的战略导向，中国已形成“聚天下英才而用之”的良好氛围。目前，中国已与全球160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个。中国愿意以更加开阔的视野、更加务实的举措提升科技对外开放水平，继续加强科技创新战略对接和政策对话，积极为各类创新主体和研究人员搭建国际科技合作平台，促进各领域、各层级国际人才交流活动蓬勃开展。

中国国际人才交流大会致力于推动互利共赢的国际科技合作和国际人才交流，为科技创新合作提供了沃土，为各国人才搭建了舞台，已经成为国际科技创新成果和国际人才交流的博览会、交易会，是中国汇聚全球创新人才的重要平台和知名品牌。本届大会设置了“虚拟展厅”“项目对接”“线上招聘”“在线服务”等大功能区，通过网络平台开展展览展示、论坛研讨、对接交流等活动。

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 11 版）

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