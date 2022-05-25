人民网北京5月25日电 （记者李依环）“我们要排除万难，不折不扣、从严从实落实北京高校疫情防控领导小组的各项工作部署。”近期，北京市委教育工委统一战线与群众工作处叶文林作为第一批入驻高校联络员，积极投身到中国科学院大学风险排查和布防工作中。

近期，区域内有高校发生聚集性疫情，接到指令后，北京市委教育工委市教委机关系统41位干部迅速入驻有千名学生以上高校，成为此轮疫情下高校防疫最紧要关头入驻学校的联络员，也成为首都教育系统高校防疫措施落地见效闭环管理“最后一米”的关键环节。

与病毒赛跑 做校园“安全卫士”

每天2万余步起，工作长达13、14个小时......这些数字正是北京市教委高教处王佳琦的日常写照。为确保高校疫情防控每个环节不疏漏，从入驻中国地质大学（北京）的那刻起，他的足迹就遍布在校园的每一个角落。

王佳琦认为，做好市级联络员工作的关键是要“多听”“多走”“多看”“多记”和“多沟通”。凭借着自己曾经任职高校的经验，他寻访了各个校园职能部门，一个笔记本被记得密密麻麻，几天工夫就用去了一半，他说：“我一有空就会把各种细枝末节汇总整理再去反馈，要是不记下来、随时看随时想，很可能会忘。”

入驻中国人民大学后，北京市教委语言文字工作处邓鸿充分发挥上传下达的功能，很大程度上减少沟通成本，起到了“与病毒抢时间”的重要作用。在校园巡查时他及时发现防疫漏洞隐患，和学校专班一起研究、提出合理建议，促进加快完善物资入校交接缓冲区的设立，以此全力筑牢校园封闭管理时期疫情防控屏障。

北京教育督导评估院高山艳入驻中国音乐学院，在协助学校做好防疫检查工作的同时，她积极发挥桥梁纽带作用，将学校遇到的实际困难和问题上报，及时帮助协调解决。“真正下沉到一线才发现，做好防疫工作涉及到很多工作，每个环节都不可马虎大意。”她说。

与关爱同行 校园防控专业又暖心

面对炎热天气，中国地质大学（北京）专门在核酸检测等候区建立百余米长凉棚通道，改善师生检测环境。北京市教委供图

接到派驻高校做联络员的任务后，北京市少年宫刘弦5月18日进驻了北京航空航天大学。在和学校充分的沟通基础上，借着自己的经验，提出了许多有针对性的建议。

入驻期间，北航服务学生的很多温情举措，也让刘弦印象深刻。在北航大运村的学生宿舍由于距离校区食堂远，学校食堂给学生们准备了“内卖”，很多取餐的学生闷惊喜发现，自己的“外卖员”竟然是学院的院长和老师。

“按照高校统一的疫情防控要求，进入校门就不出去了，住在学校踏实完成工作。”5月17日开始，北京市教育档案馆赵长顺带着简单的行李住进了中国石油大学（北京），开启联络员工作。

对赵长顺来说，每天早上第一件事就是巡视学校的各个关键点位。在发现问题、整改问题的过程中，学校组织疫情防控的贴心举措也给他留下深刻印象。赵长顺说，校园封闭后，学生的理发成为一个难题，学校就及时购买了一批容易上手的理发工具发给各个楼长，供学生们按需使用。

“可能这只是一个生活的小细节，但是却及时解决了学生的生活困难，也凸显了学校对学生的关心和关怀。”赵长顺说。

与榜样为伴 上好疫情防控“大思政课”

北京市委教育工委组织一处窦海超从5月18日开始全封闭入驻北京电子科技学院，在工作中，窦海超发现由于体育场施工，本就不大的校园，活动空间更加局促，加上校园封闭管理，孩子们开始有些负面情绪。

窦海超认为，要做好孩子们的工作，就应该“疏堵结合”，筑牢疫情防控的思想防线。他向学校提出建议，“要让孩子们与我们奋斗在疫情防控一线的领导和老师们共情，这样才能上好这堂疫情防控的‘大思政课’。”

北京市委教育工委统一战线与群众工作处叶文林入驻中国科学院大学，他主要负责协助高校落实各项要求，及时发现问题，提出工作建议并督促整改。

据了解，叶文林同时也是一名高三孩子的父亲。高考在即，叶文林表示，“进驻时没考虑那么多，现在特别希望得到孩子的理解。我想，疫情之下家长的责任与担当，是为即将走上高考考场的孩子树立最好的榜样。”

(责编：郝孟佳、熊旭)