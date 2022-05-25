人民网北京5月25日电 （记者郝孟佳）日前，教育部印发通知，部署各地教育考试部门联合网信、公安等多个部门和多家互联网企业，深入开展“2022高考护航行动”，全力护航高考，助力学子圆梦。

教育部官网截图

2022高考护航行动，将重点围绕考试招生领域广大考生关心关切，汇聚各方力量，多方配合，全面做好考试组织、安全保障、政策宣传、咨询服务等各项工作，积极为考生和家长提供权威的政策咨询和细致的考试服务，全力保障实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

2022年高考期间，各地教育考试机构将会同当地网信、公安等部门集中开展“点亮权威考试招生机构官网标识”“清理互联网涉考公众账号”“打击手机作弊”“打击销售作弊器材”“打击替考作弊”以及“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”等多个专项行动，积极营造良好考试环境，坚决维护教育考试公平。考后，还将精心组织开展高考志愿填报专项咨询服务活动，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。

(责编：李依环、熊旭)