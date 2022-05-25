活动现场。中国地质大学（北京）供图

人民网北京5月25日电 （记者李依环）日前，由中国地质学会主办的第六届全国大学生地质技能竞赛在四川成都举办。据悉，本届竞赛首次开启“线上+线下”新模式，双线赛场互通互联，全国61个参赛高校设分赛场，159支参赛队伍参加决赛，在云端展开激烈角逐。

本次竞赛分为地质技能综合应用、野外地质技能竞赛（虚拟仿真）、地质标本鉴定和地学知识竞赛四个单元，最终评出团体特等奖3项、一等奖6项，二等奖9项。各竞赛单元共产生单项特等奖19项、一等奖54项，二等奖若干。

大赛组委会主任、中国地质教育研究分会会长、中国科学院院士王成善表示，地球科学是一门专业性和实践性很强的科学，“用石头讲地球的故事”更是地质学科魅力之所在。全国大学生地质技能竞赛宗旨正是培养创新型、复合型、应用型人才，考察素质教育、实践能力、野外技能为主，以团队形式参与，考验团队协作能力。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来谈到，地学高等教育要树立“大地学”教育观，明确“大地学”人才观，按照“大地学”模式去培养人才，要注重基础厚实、专业精深，又要培养逻辑思维、辩证思维、系统思维能力，并且具有交叉融合力、跨界整合力、实践操作能力强的特点。

中国地质学会副理事长、常务副秘书长朱立新寄语参赛大学生，要将所学知识创造性地应用到未来工作中。地质科技工作必须瞄准国际地学前沿，实现重大理论、核心技术与关键装备突破，全面提升我国地质科技创新水平。

据悉，全国大学生地质技能竞赛是“全国普通高校学科竞赛排行榜”赛事之一，是地学领域唯一全国大学生竞赛。竞赛每两年举办一次，参与院校几乎涵盖全国所有地质院校。大赛由中国地质学会地质教育研究分会组织策划，分会挂靠在中国地质大学（北京）自然文化研究院具体开展工作。

据介绍，第七届全国大学生地质技能竞赛将于2024年在山东青岛举办，由中国石油大学（华东）承办。

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