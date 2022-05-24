人民网北京5月24日电 （记者李依环）“一位临时有急事要处理的家长，放心地将两个学龄前儿童交给我带着去检测核酸。我们并不认识，这是他对下沉干部的信任。”北京市教委基教二处周晓宇在近期的工作体会中这样写道。

记者了解到，自4月底以来，北京市委教育工委市教委机关系统已有三批共46名干部下沉到社区，参与核酸检测、志愿服务、流调核查等工作，用担当和坚守书写教育人的抗疫“答卷”。

以耐心细致赢得理解和信任

从精心组织有序检测，到反复提醒自我防护、耐心解释疑惑不解……自5月1日起，周晓宇就变身“小蓝”，在北京市海淀区田村路街道永景园社区承担约2500多居民核酸检测任务。他说，社区防疫工作任务重、压力大、困难多，也有一些群众对工作不理解。

“遇到这种情况，我们就反复说、耐心解释，做群众工作就是要耐心、细致，赢得群众理解和支持。思想通了，工作就顺了。”周晓宇说。

自5月5日起，北京市教委语言文字处孙志刚下沉至丰台区六里桥街道丰台路口社区。从参与流调、大数据追踪、接待咨询，到连续10天参与核酸检测点的工作，孙志刚说：“我觉得‘下沉干部’这个称号，是信任，也是责任”。

在争分夺秒中守护平安健康

5月7日起，北京市学校基建后勤管理事务中心康静下沉到朝阳区香河园街道西坝河中里社区参与流调数据核查工作。5月8日晚，一份紧急流调核查数据到达，康静和社区工作人员开始连夜核查，打电话核查数据、信息整理、完成数据录入。

所有工作完成已经是凌晨了，但有位居民一直联系不上，康静就暂时发送了短信提示，焦急等待回复。第二天凌晨5点，她终于收到了那位居民的回电，便迅速调整状态，完成了核查工作。电话里听出对方的紧张不安，康静还耐心地进行了安慰鼓励。

“这一次深夜核查，让我对这支‘隐蔽战线’队伍肃然起敬，也让我认识到自己参与工作的重要性。我会继续秉持‘核查数据不过夜’，努力为第一时间锁定风险人员、第一时间落位管控到位，贡献自己的一份力量。”康静说。

在辛苦付出中收获温暖感动

连日来，北京市委教育工委干部处杨颖在海淀区羊坊店街道参与核酸检测工作，他的爱人在民生保障部门工作。为了节约时间，保障防疫工作，他干脆直接搬到了单位住。受父母的影响，他们女儿也在学习考试之余到社区做志愿者，一家三口用自己的行动“同心抗疫”。

杨颖说，虽然工作辛苦，但感受到了更多的理解和支持。“同事分担工作、社区的居民经常在测完核酸后跟我们道一句‘辛苦了’、步履蹒跚的老人做完核酸还不忘回头向我们表示感谢......所有这些，都让我们感到无比温暖。”

北京数字教育中心尤立文所在小区高峰期一天核酸检测7000多人，社区工作人员只有13名。作为下沉干部，尤立文参与了准备物资、检测试剂封装、取快递，医疗垃圾打包消毒、维修遮阳棚、扫码维持秩序等各种工作。

让她感动的是，工作期间会有很多居民真诚地对他们说，“辛苦了、谢谢、到阴凉的地方歇会”等。她还收到了一个小学生送来的一张心型卡片，正面写着“好事总会压箱底”，背面写着“快乐每一天”。

在服务中思考，在锻炼中成长

机关党委马千里在工作中。北京市教委供图

在下沉中，首都教育系统的干部结合自身工作，在近距离服务群众中加强调研、深刻思考。周晓宇说，这次下沉社区防疫一线，也让自己深刻思考新形势下党员干部应该如何做好群众工作。“反观教育管理工作，同样需要赢得师生和家长的理解与信任。只有思想上认同，才能更好地落实政策，实现目标”。

杨颖说：“我们经常能看到有拄着拐杖、甚至是坐轮椅来的老人，本可以优先检测，但是坚持排队；带着老人的家属，让老人优先，但自己再单独排队……我们切身能够感受到的这些奉献与担当、理解与支持，构筑了有效的防疫屏障。”

北京市委教育工委离退休干部处王宇红谈到，“群众工作不仅需要耐心，还需要深入细致，不能有丝毫的‘差不多’‘大概齐’的思想，万分之一的闪失对于老百姓来说就是百分之百。”

机关党委马千里说，自己在服务中看到了很多感人的场景，也有一些值得思考的现象。“我们的一体化德育在疫情防控中能够做些什么，应该做些什么？对医生的一句谢谢，临时插队的一声歉意……生活中的点滴可能潜移默化影响孩子的一生，学校教育、家庭教育、社会教育合力推进，围绕疫情防控开展德育，困难挑战也能变成良机。”

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