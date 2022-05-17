人民网北京5月17日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开“教育这十年”“1+1”系列发布采访活动第二场新闻发布会，介绍党的十八大以来我国高等教育改革发展成效。教育部高等教育司司长吴岩表示，我国接受高等教育的人口达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年。

吴岩介绍，我国已建成世界最大规模高等教育体系，在学总人数超过4430万人，高等教育毛入学率从2012年的30%，提高至2021年的57.8%，提高了27.8个百分点，实现了历史性跨越，高等教育进入世界公认的普及化阶段。一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平，中国高等教育整体水平进入世界第一方阵。

截至2022年2月底，我国上线慕课数量超过5.25万门，注册用户达3.7亿，已有超过3.3亿人次在校大学生获得慕课学分，慕课数量和应用规模世界第一。全国高校开设创新创业教育专门课程3万余门、在线开放课程1.1万余门，聘请17.4万名行业优秀人才担任创新创业专兼职教师，超过1000所高校的139万名大学生参加“国家级大学生创新创业训练计划”，创新创业教育领跑世界。高校服务国家重大战略能力持续增强，获得了60%以上的国家科技三大奖励，全国60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目由高校承担。

吴岩谈到，十八大以来，高等教育培养质量不断提高。以一流专业和一流课程建设“双万计划”为牵引，共认定8031个国家级、8632个省级一流专业建设点，遴选认定首批3559门国家级一流课程；深化新工科建设，累计实施1457项新工科项目，累计支持1100多所本科院校与近800家企业合作立项3.7万项；深化新医科建设，医教协同构建以“5+3”为主体的临床医学人才培养国家制度，支持11所高校开展八年制临床医学教育；深化新农科建设，设立首批407个新农科实践项目，打造建设了184个耕读教育实践基地，支持48所高校开设种子科学与工程本科专业；深化新文科建设，面向6大选题领域，22个选题方向设立1011项新文科项目，新增3千余个文理、文工等学科交叉融合专业点；全面启动基础学科拔尖计划2.0，在77所高校布局建设288个学生培养基地，累计吸引1万余名优秀学生投身基础学科。

在高等教育结构优化方面，党的十八大以来，共有265种新专业纳入本科专业目录，目前目录内专业771种。新增本科专业布点1.7万个，撤销或停招1万个。中西部高等教育振兴发展深入推进，“十三五”期间，累计安排中央预算内投资107亿元，实施“一省一校”和“一校一案”。119所部属和东部高水平大学参加支援103所中西部高校，实现西部12个省（区、市）和新疆生产建设兵团全覆盖。高校共建工作成效显著，与相关部委、大型企业、地方政府新增共建高校151所。

吴岩表示，党的十八以来，中国高等教育在世界高等教育范围内发出了中国声音，提供了中国经验，贡献了中国智慧。面向新征程，将坚持高水平落实立德树人根本任务，全力提升高等教育的整体质量，强化服务国家重大战略需求能力，全力打造高等教育中国范式。

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