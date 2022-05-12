人民网北京5月12日电 （记者孙竞）在第111个国际护士节即将到来之际，北大医学办学110周年系列活动之北京大学“5·12”国际护士节表彰大会11日在医学部举行。

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰表示，北大护理队伍在新冠疫情和北京冬奥保障等任务中“召之即来、来之能战、战则必胜、永不言败”，是一支王牌之师。多年来，护理学院在人才培养和研究等领域取得了骄人成绩。乔杰强调，要充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固来之不易的疫情防控成果，做到守土有责、守土尽责，凝心聚力在教育教学、学科建设、人才队伍、医疗服务等方面再创辉煌，稳步向世界一流的护理学科迈进。

北京大学党委常务副书记、副校长、医学部党委书记陈宝剑宣读了表彰决定，对2021年度在各医院护理工作中作出突出贡献的护士长、护士予以表彰。他希望广大护理人员向获得表彰的优秀个人学习，坚守北大医学“厚道”品德，为北京大学“双一流”建设、为实施健康中国战略贡献力量。

大会上，来自七家附属医院的医护人员代表深情讲述了护理工作中的难忘故事，分享了工作中的收获和感悟。护理学院为即将进入临床实习的学生举行了庄严的授帽仪式。学生们戴上洁白护士帽，手捧蜡烛，宣读誓言：“我宣誓：当我踏上护理临床实习之际，谨庄严地在南丁格尔像前宣誓，我决心用爱心认真负责地对待每一位病人……”

北京大学护理学院为即将进入临床实习的学生举行庄严的授帽仪式。北京大学医学部供图

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