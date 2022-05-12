人民网北京5月12日电 （记者孙竞）今年，教育部将巩固校外培训机构治理成果和治理隐形变异作为重中之重。为此，将“中国教育督导”微信公众号举报平台转来的各批次校外培训问题线索逐一转交地方核查处理。

记者今天从教育部获悉，目前，两批1688条校外培训投诉举报问题线索的核查处理情况总体平稳有序。1688条问题线索已完成核查处理1529条，完成率达到91%。投诉举报问题主要集中在培训机构“退费难”“占用节假日组织学科类培训”“隐形变异培训”“不具备资质条件”等方面。

教育部派专人对每件投诉举报问题线索认真甄别，初步剔除掉不够明确的线索后，通过全国校外教育培训监管与服务综合平台逐一转交各地核查处置。各地教育部门对有关问题线索逐项核查处理，与投诉举报人进行沟通反馈；核查处理结果经上级教育行政部门复核后，报教育部审核，确保“事事有着落，件件有回音”。

记者了解到，各地多措并举，综合施策，以退费、法律途径、置换服务、延长服务时段等多种方式解决“退费难”问题，对“隐形变异培训”“占用节假日组织学科类培训”“不具备资质条件”等其他问题依法依规查处；对于问题严重的培训机构，先后关停6家，限期整改52家，罚款3起，给予警告4起，通报问题培训机构3家。

下一步，教育部将各地未完成核查的问题线索存量纳入国务院教育督导办“双减”工作通报内容，责成未处理完毕的省份尽快完成有关问题线索核查。约谈投诉举报问题较多的省份，要求各地对投诉较多的校外培训机构加强日常监管，加快处置力度，推动动态清零。指导各地建立“两个清单”（问题较多的县区清单、问题较多的机构清单），针对问题集中的机构，聚焦投诉举报较多的“退费难”、占用节假日组织学科类培训等突出问题，加强针对性治理化解，一个一个县区、一个一个机构“拔钉子”，直至问题彻底解决。

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