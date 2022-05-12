赵岑晨

两年前，我在抵达荷兰阿姆斯特丹史基浦机场后，又乘坐了1小时城市内线火车，终于到达了鹿特丹——我就读的伊拉斯姆斯大学所在地。走出火车站，看着市中心林立的造型各异的建筑，我突然意识到，也许这座城市和我去过的其他欧洲城市相比，有着不一样的魅力——族裔多样的居民、高度国际化的公共设施、大量的现代建筑……这里应该不仅仅拥有从我孩童时期便知晓的风车和郁金香。怀着好奇和期待，我的留学生活就此开始。

鹿特丹这座城市有着独特的历史印记，原先古老的欧式建筑在二战中几乎被摧毁殆尽。战争结束后，一座不同于其他荷兰城市的现代化城市拔地而起，鹿特丹人在他们的新家园设计了许许多多前卫大胆的特色建筑，比如市中心的鹿特丹中央图书馆和大学校园中的图书馆，它们有的是欧式简约建筑，还有的是年轻时尚的现代设计，但均有别于荷兰其他城市的古典式建筑的图书馆。

留学期间，平日里讨论小组作业、搜索论文资料、组织课外阅读、进行知识拓展等学习环节都需要合适的场地。在伊拉斯姆斯大学主校区，有一座有着玻璃幕墙外观的建筑，名为“polak”，它集教学、线上图书馆、自习等多种功能于一体，是学生在校内最喜欢的去处之一。

polak的顶层是玻璃天花板，室内采光充分，显得明亮而辉煌。在建筑的第二层，有形状不一的楼梯通向不同方向、不同楼层，颇让人有些眼花缭乱。由于这种楼梯设计与《哈利·波特》电影中霍格沃茨城堡的楼梯形状有些相像，因此得到了很多同学的喜欢。多少有些让人哭笑不得的是，我第一次走进这幢建筑的时候，花了十多分钟才找到自己提前约好的自习室。

这幢建筑也是学校进行“tutorial”课程教学的场所。这类课程指的是由一名助理老师，带领10—20名学生进行课外深入学习和补充学习。这类课程就像聆听讲座，能加深对知识的理解，拓宽视野。对于我所学的计量经济与运筹学专业而言，数据分析是必备的学习方法，学校的数据分析中心同样设置在这里，这便成了我经常来这里进行专业学习的另外一个原因。

这座独特的玻璃幕墙建筑见证着我们的求学岁月，记录着我们的进步成长。从清晨的第一缕阳光洒向polak的第一层台阶，到夜晚全楼亮起明亮的灯光，在这里度过的每一天都是我留学生活中的珍贵记忆。polak不仅陪伴着我进步，也给予了我一份独特的情感寄托。

（作者系荷兰伊拉斯姆斯大学中国留学生）

(责编：郝孟佳、何淼)