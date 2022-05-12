新华社北京5月6日电 （记者王镜宇）2022级蔡崇信篮球奖学金获奖人名单6日正式公布，6名入选学生球员将于今年秋天赴美留学。

蔡崇信篮球奖学金是一个公益项目，其前身是在2019年发起的“中国篮球协会菁英计划”。当时，中国篮协选拔出了李信仪、王芙蕖、张益炅、孙祥翔4名队员赴美留学。因为疫情原因，球员选拔一度中断，2021年恢复运转。此项目面向全社会选拔有志成为优秀篮球运动员的适龄青少年赴美国寄宿高中留学，并提供留学期间包括学费、住校费用等在内的综合奖学金，直至高中毕业。

2021年9月启动报名后，奖学金共收到了来自全国各地的近500份申请材料。通过初筛，选拔出32名学生球员参加2021年12月上旬在北京举行的面试暨训练营。

训练营教练团由中国男篮前主教练王非担任总教练，中国篮协教练委员会副主任匡鲁彬、中国篮协青少年委员会主任宋晓波、王非等6人担任专家评审，通过体测、训练、比赛、面试等环节对申请人的篮球水平、身体素质、语言能力、综合素质等进行了全方位考核测评。最终，冯傲、巩俊彤、郇斯枫、郇斯楠、宋翊嘉和杨竣熙脱颖而出。

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