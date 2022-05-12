本报记者 周姝芸

对留学申请者而言，面试是影响其申请结果的重要环节。面试不仅是一个充分展示自我的过程，也是海外高校借此核实申请者相关信息的途径。在留学申请竞争中，如何把握好面试机会脱颖而出？近日，本报记者与几位中国留学生和资深留学专家展开对话，为正在准备申请出国留学的学子送上了这一份面试“干货”。

线上面试，重视细节

受新冠肺炎疫情的影响，近两年留学申请面试广泛采用录制视频或者线上对谈的形式。视频面试都有哪些形式？学生该如何做好细节准备？

“人机对话是较为常见的面试形式，学生回答问题时录制视频，然后上传提交。这其中又分为两类，一类是可以重复录制，选择个人满意的版本上传；一类是即时录制，只有一次机会。”优路留学联合创始人曹斐介绍，“第一类比较简单，学生可以无限次录制，构思内容，还可以请家长、老师听，让他们提出建议。第二类则不具备这样的条件，因为只有一次机会，一旦被打断很可能将影响面试结果。我建议学生首先务必要调试好电子设备，确保网络畅通，同时保证面试房间内的环境光线充足，安静且不被打扰。比如，有的同学在房间录制视频时，突然有人敲门或手机铃声响起，这类情况都应当避免。”

除了人机对话的面试形式，还有和面试官进行即时交谈的在线视频问答。“对于线上对谈的面试，学生一定要提前进行充分准备。我会先查找相关资料、一条条写下回答提纲，再进行多轮模拟面试。”刘卓妍是美国华盛顿大学信息学和数学专业的学生，回忆自己申请学校时的面试环节，她说：“有一个小技巧是，收到面试通知后，邮件中通常会注明面试官的名字，我去领英上搜索，了解面试官的相关背景信息，尝试站在面试官的角度，去想象面试官想要了解学生哪些方面。我还在网上查找往年的面试题，列出具有较大可能性的问题并写下自己的答案提纲。”在这个过程中，刘卓妍的老师、同学都成为她的“模拟面试官”，刘卓妍根据“模拟面试官”的反馈意见，不断修改自己的面试答案。

“准备一个简短却不失精彩的自我介绍很有必要。”曹斐补充说，“自我介绍几乎在任何面试中都是必备环节，并且都出现在最开始，自信从容的开场往往会给面试官留下良好的第一印象。”此外，他提醒留学申请人还要在面试着装上花点心思。“干净整洁的面貌、大方得体的穿着都能给面试加分。尤其是申请商学院的面试，学生着装可以偏职业化，不仅能够看起来更专业，也能显示学生重视面试的诚意。”

主动沟通，拒绝冷场

“留学面试和求职面试有相似之处，学生先把简历发给学校，面试官在面试时再围绕个人信息做详细提问。因此，学生在面试中能够清楚描述个人经历，突出个人优势与项目的匹配度很重要。”曹斐说。

“我申请学校时参加了两次面试，一次是和面试官视频，还有一次是校友面试。”美国华盛顿大学经济学学生齐琦如是说。“主动沟通，引导话题走向是我顺利通过第一次面试的关键。在自我介绍时，我便提到了在学校创新工场参与的项目，并礼貌地询问面试官是否有兴趣听我继续讲解，当得到面试官的肯定答复后，我继续讲述自己在项目中所承担的责任以及所发挥的专业优势。而在由所申请学校的毕业生担任面试官的校友面试中，我在对话里充分展示了自己对学校、专业的了解，也真诚表达了自己渴望被录取的愿望。给校友留下好印象同样很重要，也会给申请加分。”

“面试时千万不要冷场。如果遇到答不出的问题，要随机应变，将话题引导到自己熟悉的领域，打破僵局。这时候的沉默很可能意味着落选。”在就读于意大利佛罗伦萨美术学院的顾珂羽看来，学生在面试时遇到陌生问题很正常，学校也希望能借此测试学生面对挑战时的应变能力。

“当时，面试官问了我一个有关西方艺术史的问题，我并不知道准确答案，于是便坦诚告诉他，这方面的知识我还需要学习。不过我并没有就此打住，而是主动提出可以讲讲中国艺术史，因为这与我的作品息息相关。令人开心的是，面试官表示理解，也非常愿意聆听，并表现出对中国艺术史的浓厚兴趣，整场面试氛围非常愉快。”顾珂羽说。

克服紧张，自信表达

面试时，学生的语言沟通技能是重要一环。在汉艺国际教育董事长助理夏梦海看来，语言考试成绩并不能全面体现学生在日常生活中的实际沟通能力，“许多考试分数很高的学生，由于对留学国家的文化、交流习惯不了解，出国后同样会在课程学习上遇到困难。面试不仅是一场围绕专业的考试，也是学校了解学生真实沟通水平的渠道。”夏梦海建议，学生参加面试时要尽量放下“被考查”的心态，将面试当成一场用词严谨的日常聊天，保持自信大方，展示出自己的实力。

“面试紧张很正常，学生也不必过度在意外语发音不标准、有口音等问题，面试官其实没那么在乎口音，更看重交流的内容与氛围。”齐琦说，“重要的是能有条不紊地把事情说清楚，自信、稳重的表达很大程度上能弥补语言劣势。除此之外，态度礼貌也会给自己加分：主动向面试官问好，表达感谢，等等。”

“说得多、说得快不如说得有逻辑。”刘卓妍补充说，“如果面试时很紧张，不妨调慢说话语速，这样能留出更多思考的空间，面试表现更稳健。”

她还提醒说，学生在面试前一定要休息好，保持良好的精神状态，这也是克服紧张的良方。“要保持充足睡眠，保持大脑清醒。熬夜会影响人体内的激素分泌，使人处于疲劳、紧张的状态，容易导致面试发挥失常。给大脑充分的休息时间，它才会在面试时真正成为你的强劲助力。”

(责编：郝孟佳、何淼)