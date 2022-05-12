原标题：对标湖南优势产业链 湘潭大学发布183项科研成果

近日，科技日报记者从湘潭大学举办的“科技成果汇编发布会”上获悉，该校集中梳理并发布了优势特色科研成果183项。据悉，这是湖南高校首次对标湖南省重点布局的22条优势产业链，进行科研项目的系统性梳理。其中，12个创新性强、成果转化潜力大、产业前景好的团队项目进行了现场路演。183项成果也汇编成电子书与纸质手册形式，由学校为它们的推广应用“找婆家”。

记者看到，湘潭大学发布的183项科研成果，涵盖新能源、航空航天、节能环保、人工智能与大数据、化工新材料等该校重点优势特色科研领域，成果与湖南省着力建设的22条重点优势产业链匹配度高。其中，可匹配湖南省工程机械、先进轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备等三大世界级产业集群的成果有19项，可匹配电子信息、新型显示器件、信息技术应用创新工程等三大国家级产业集群的成果有117项。此外，还有涉及新兴产业培育集群发展类成果39项，对应传统产业升级的成果有8项。

湘潭大学历来重视产学研融合。近年来，学校面向国家重大战略需求，着眼于地方核心关键技术突破、战略性新兴产业培育、民生科技发展需求，采取多种措施，积极推进产学研协同创新，持续深化产学研合作，以产学研构筑优势特色学科、培养优秀创新人才、开展优质社会服务。

此外，学校鼓励创新创业、促进科技成果转化，在落实创新驱动发展战略和加快创新型湖南建设中取得了一系列成绩。“十三五”期间，该校共签约技术开发、转让、咨询、服务等各类技术合同963项，总经费达到6.41亿元；科研成果转化率居湖南省高校前列，科研成果转化项目产生的经济效益约45.3亿元；在科技创新、成果转化、解决人员就业、增加居民收入、减缓环境污染压力等方面做出了较大的贡献，促进了科学研究与经济社会发展，全面提升了学校的社会服务能力。其中，与补天科特利技术有限公司签订的“新型固体酸催化材料制备方法及应用”技术转化项目金额高达5亿元，这是湖南省高校目前为止单项成果金额最大的转化项目，在全省及国内产生了重大影响。

湘潭大学党委书记黄云清介绍，今年2月学校成功入选“双一流”。这一次的成果发布，也是学校入选“双一流”后全面落实湖南“三高四新”战略定位和使命任务，加强产学研深度融合的首个重磅举措。下一步，学校还将进一步在服务国家战略需求和区域经济社会发展上积极探索与创新；紧紧围绕湖南工业新兴优势产业链行动计划和“3+3+2”先进制造业集群建设方案进行精准发力，持续组织多种形式的产学研合作与科技成果转化对接活动，进一步加大学校科技成果落地转化力度。

本报记者 俞慧友 通讯员 王成奇 陈玉莹

(责编：郝孟佳、何淼)