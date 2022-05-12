原标题：苏州职大应对疫情 开展多样化线上教学

“面对当前人类两大难题——能源危机和环境污染，如何降低碳排放、实现碳中和是关键，而实现碳中和的重要措施之一，就是用绿色能源代替化石能源，真正降低碳的排放……”在日前苏州市职业大学举办的线上“教授大讲堂”上，专家教授为居家抗疫的师生带来了一场关于碳中和的“智慧盛宴”。

“自新冠肺炎疫情发生以来，学校党委行政积极实施‘互联网+教育’，不断推进教育教学和信息技术深度融合，多措并举打造在线教学思政课程，让师生可以足不出户了解最新先进的科技发展，既开阔了师生思想和学术视野、丰富了校园生活，也更有利于学生树立正确的人生观、价值观，激发广大师生的创新创业热情。”5月11日该校党委书记钮雪林在接受科技日报记者采访时表示。

疫情之下，如何整合资源，开展线上多样化教育教学，让师生学习不停步，提升专业认知度和就业竞争力？“我们围绕师生关注的热点和难点，进行了积极的探索与实践，建成了一支专家教授讲师队伍，打造出了一批颇具特色的线上思政课程和活动品牌。”苏州市职业大学党委副书记、校长曹毓民说。

今年以来，该校针对周边城市疫情多点散发的情况，严格实行封闭管理，充分发挥教授博士人才资源优势，注重在线教育的深度和广度，设计更高质量、更有趣味的课程内容，以培养学生的国际视野，增强学生的创新能力，培育学生的科学精神、合作能力和批判性思维。

尤其是在打造在线思政课程方面，该校围绕技术、课程等开展创新工作，有效提升了思想政治工作的育人基础作用。

“学校凭借信息化基础与条件，坚持数字创新，加强数字化思政载体建设，加快搭建校园全媒体矩阵，完善宣传思政融媒教育平台建设。”曹毓民说。

该校重点实施数字思政“五个一”工程，即一个数字化思政沉浸式交互体验中心、一个融媒管理中心、一批数字化宣传思政融媒学习驿站、一组数字化资源库、一套“云思政”智慧考核机制。

苏州市职业大学通过发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用，实现全员落实课程思政建设，着力打造出“精彩一课”。

目前，该校已推出25堂精品公开课，其中在中宣部“学习强国”平台以慕课形式推出5堂；开展课程思政示范项目，评选“课程思政”先进教学团队典型8个，“课程思政”教学示范课20堂，推出70多堂“教授大讲堂”等。

“我们除了平时的在线课程外，还充分发挥校内教授、博士等高层次人才资源优势，在周末开设‘博士天团与你聊天’等线上教学30多场，为学生呈上一道道丰富多彩的在线课程‘大餐’。总参与师生已超10万人次，参与时长达12万小时，课程总点击次数达20多万次。”钮雪林说。

本报记者 过国忠 通讯员 张 军 刘 伟 赵京娟

(责编：郝孟佳、何淼)