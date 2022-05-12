本报北京5月11日电（记者张景华、董城 通讯员张思琦）“当前首都新增新冠肺炎病例仍在高位运行，仍有零星社会面病例，首都与疫情的较量正处于胶着状态。”5月11日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第331场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示。

徐和建特别提示，5月12日起，进入北京市党政机关、企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。

发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报，自5月10日15时至11日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者56例，均为管控人员，已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂介绍，重点区及近期出现过阳性病例的街镇将继续开展区域核酸筛查。采用“分区单双日”核酸检测形式，满足广大市民出入公共场所需持48小时核酸阴性证明需求。

李昂介绍，按照北京市疫情防控工作领导小组安排，北京市开展重点区域、重点行业人员新冠病毒抗原检测工作。抗原检测人员范围包括重点区域人员、重点行业人员、重点风险人员。李昂表示，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据，抗原检测的特点是快速、简便，作为补充手段用于特定人群筛查，有利于提高“早发现”能力，但不能取代核酸检测。

本轮疫情下，北京市中小学师生再次云端相聚，老师们在“课堂上”的讲授让学生们拥有了别样精彩的课堂体验。在完成线上教学任务之余，各学校因校制宜，通过开展德育教育活动，加强对学生身心健康的关注，不断丰富同学们的居家生活。

其中，北京市第二中学分校的老师们通过直播互动、点名连麦的方式为学生逐一纠正指导技术动作；北京市第六十五中学邀请首都师范大学心理素质教育与咨询中心主任赵军燕教授，为高三学生和家长开设“家长压力管理及亲子沟通”主题线上讲座，缓解疫情期间家长陪考压力。

记者从北京市东城区教委获悉，为保证线上教学质量稳步提升，东城区启动区、校两级线上教学巡查，组织专家组成巡课工作组，开展线上巡课工作，了解线上教学秩序、教学质量、课堂环境、教师状态、学生互动等方面情况。目前，东城区各中小学均建立了线上听课巡课机制，成立校级“教学巡听”小组，对教师线上教学情况做出反馈，并提出提升建议。

(责编：何淼、郝孟佳)