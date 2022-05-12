人民网北京5月12日电 （记者郝孟佳）近日，因疫情防控需求，杭州开始实行48小时常态化核酸检测。为解决核酸检测采样医护人员短缺的难题，浙江树人学院党委即时组建“树人战‘疫’”首批核酸采样教工志愿者队伍，协助做好学校疫情防控服务工作。

据悉，150多位教工党员率先响应“招募令”，包括学校党委书记章清等多位校领导和中层干部。经过筛选，130多位符合条件的教工党员加入了核酸采样教工志愿者队伍。

4日下午，在章清的带领下，首批10多位教师党员化身“大白”，在近30度的高温下圆满完成了近8000人的全员核酸检测工作。

在做完4个小时的核酸采样工作后，机关党委第一党支部党员杨雪飞老师脱下厚重的防护服。她的衣服、头发都已湿透，脸上也被口罩勒出了深深的痕迹。“我第一次切身体会到了医护人员的不容易，4个小时的工作量就让我手酸的不行了，想上厕所也不敢去。” 杨雪飞说话的声音略显疲惫和沙哑。

机关党委第六党支部书记何林说：“第一次穿上防护服，成为众多‘大白’中的一员，这是一次特殊而难忘的经历。作为一名党员，能为学校疫情防控奉献自己的一份力量，我义不容辞。”

“只有穿过防护服，才知道那些奋战在疫情防控一线的医护人员多么辛苦，感谢她们的付出，虽然自己全身湿透了，但都是值得的！” 这是参与核酸采样工作的“大白”们共同的心声。

记者了解到，浙江树人学院党委在今年3月发布了《关于在疫情大战大考中充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用的通知》，要求全体师生党员干部带头全力以赴投身到疫情防控工作中去，落实党员责任岗责任区、志愿服务等制度，把各类基层党组织全面组织起来，把广大师生员工迅速动员起来，进一步织密建强校园疫情防控网络。

“关键时刻，就需要我们党员第一时间站出来、看出来、干出来，这是党员，也是人民教师应有的担当作为。” 章清说，“当前，筑牢校园疫情防护墙需要我们广大党员教师勇挑重担，下沉抗疫防控一线，集结树人战‘疫’最强合力。”

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