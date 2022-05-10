人民网北京5月10日电 （记者李依环）8日，“深蓝国土：儿童文学中的海洋国防意识——《蓝海金钢》作品研讨会”在北京举行。研讨会由人民教育出版社主办，10余位专家学者通过网络连线的方式，围绕作品的内容、形式和价值意义以及新时代海洋、海军题材儿童文学创作进行了深入交流。

记者了解到，该作品是海军作家、鲁迅文学奖得主陆颖墨创作的第一部儿童小说。陆颖墨是统编语文教材小学五年级课文《小岛》的作者。研讨会上，专家们表示，小说拓宽了我国儿童文学的创作格局，为儿童文学增添了一抹颇有分量的深蓝色。

“整个写作过程中，我的内心一直被遥远的大洋深处，那些无私奉献、深情守望的战友们的情怀激荡着。”谈到创作儿童小说的缘起，陆颖墨表示，作为海军培养的作家，自己也肩负着为下一代书写海军故事的责任。

《蓝海金钢》聚焦一线海军战士和军犬的守岛生活，写出了他们的坚强意志、智勇双全和铁汉柔情。据悉，创作过程中陆颖墨还曾就军犬、海岛的各种细节请教相关领域专家，与出版社编辑多次讨论，力求献给孩子们一部写得深、立得住、读得进的海军小说，带他们走近守岛战士和军犬的真实生活。

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