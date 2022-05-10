据新华社香港电 （记者查文晔）为庆祝香港回归祖国25周年，第十三届鲁迅青少年文学奖香港赛区征文近日正式启动，香港大中小学生及35岁以下青年均可免费参加。征文活动截止日期为6月15日。

此次比赛旨在发现并培养优秀的香港青少年文学创作者。鲁迅青少年文学奖以“尊重母语、学习语文、独立思考、培养韧性”为宗旨，是全国顶尖的青少年文学创作评选活动。

此次比赛含金量十足，香港赛区写作比赛的特等奖、一等奖作品将被选送参加全国总决赛；入围总决赛的香港赛区选手可参加北京或上海文学夏令营。

香港赛区的比赛分为小学组、初中组（中一至中三）、高中组（中四至中六）及青年组。作品须为原创，且未曾公开发表。

征文结束后，香港赛区评审团将评选入围复赛作品，入围复赛的选手需要到指定地点进行现场作文。小学组、初中组、高中组及青年组各决出特等奖1名、一等奖3名、二等奖5名、三等奖6名、优异奖10名，同时决出最积极参与学校奖、最佳指导教师奖等奖项。

本次比赛由鲁迅青少年文学奖香港组委会主办，香港优才及专才协会、大公文汇全媒体新闻中心承办，九龙地域校长联会、香港岛校长联会、新界校长会、中华教育文化交流基金会、香港文化创意产业发展基金会为合办机构，香港青少年知行书院为执行机构。香港赛区写作比赛部分获奖作品还将在大公文汇新媒体平台刊发。

鲁迅青少年文学奖从2009年开始，已成功举办十二届，累计参赛人次逾1000万。2021年，鲁迅青少年文学奖首次设立香港赛区，以弘扬中国文学艺术为宗旨，积极加强香港青少年历史及文化教育，促进香港与内地青少年广泛交往、全面交流，吸引更多港澳青少年来内地交流学习，增强对祖国的向心力。

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