高亭宇

“在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩！”当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。本栏目从即日起刊发系列评论，与广大青年朋友一起说奋斗、话青春，在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。

——编 者

2022年北京冬奥会，我担任了开闭幕式中国体育代表团旗手。在速度滑冰男子500米决赛中，我滑出了34秒32的成绩，赢得中国历史上首枚冬奥会男子速度滑冰金牌，也打破了奥运会纪录。当掌声和欢呼声响起，我回忆起曾经的坚持和忍耐，更加感怀奋斗的价值、努力的意义。

还记得，我在2018年平昌冬奥会上赢得了一枚铜牌，那时候便树立了在北京冬奥会上争金夺银的目标。然而在之后的时间里，我的状态因为伤病陷入低谷。有段时间，甚至每天都需要通过针灸和按摩来治疗腰伤。医生跟我说，只要训练就会加重伤病。但是为了梦想，我不能放弃，也不可能放弃，所以只能直面疼痛，一边治疗一边训练。伤病给我带来的不仅是身体上的折磨，还有心理上的煎熬。在腰伤最严重的时候，我甚至怀疑自己还能不能参加比赛。在大家的鼓励下，我逐渐有勇气直面低谷、直面困难，在逆境中重拾信心、战胜自己。也正是在这个过程中我渐渐懂得，困难从来不会自己消失，战胜了一个还有可能会来下一个。始终做好迎接困难、战胜困难的准备，这才是最重要的。

心态变了，努力没变。在2021年中国杯速度滑冰精英联赛男子500米比赛中，我滑出了33秒83的成绩，与世界纪录仅差0.22秒。过了不久，我又在速度滑冰世界杯波兰站收获个人运动生涯首个世界杯冠军。能够接连用比赛证明自己的实力，我感觉越来越有底气了。为了备战北京冬奥会，我日复一日进行高强度训练，反复回看比赛视频，不断钻研技术。那段日子里，我连做梦都在滑冰。我深知，速度滑冰追求的就是不断突破极限，每个动作细节都对速度有着微小的影响，毫厘之差就会功亏一篑。因此，我从不放松对细节的要求。为了提高成绩，我的教练团队、队医、保障团队付出了非常多努力，很多科学训练装备的应用，也让训练效果更加显著。

今年2月12日，北京冬奥会速度滑冰男子500米的决赛在国家速滑馆“冰丝带”举行。比赛前一天，我在训练中意外拉伤了大腿。比赛前一天受伤，意味着没有时间康复，只能忍着疼痛带伤上场。梦想近在咫尺，任何困难都不能阻挡我冲刺的脚步。发令枪一响，我冲了出去。眼看离终点越来越近，我用尽了全部能量。随着一个个选手完成比赛，我终于迎来了自己的夺冠时刻。当赛场响起《我爱你中国》的旋律时，我忍不住流下了激动的泪水。作为国家队运动员，我为梦想拼搏，也为祖国争光。我愿将这块金牌献给祖国。

奋斗的道路往往荆棘丛生，青春的旅途也不会一帆风顺。但那些在困难中奋起的经历，都已经成为宝贵的人生财富。未来的人生道路上，我将继续刻苦训练，顽强拼搏，争取在接下来的比赛中，让五星红旗再次飘扬，也让自己的青春在奋斗中焕发出更加绚丽的光彩。

（作者为中国速度滑冰运动员，本报记者孟繁哲采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 05 版）

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