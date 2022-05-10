原标题：亲子共读、厨艺比拼……家庭教育宣传周福建这样“玩”

9日上午，家庭教育宣传周启动仪式在福州市晋安榕博小学举行。人民网 郑窈摄

人民网福州5月9日电 （郑窈）今年5月9日至15日是《中华人民共和国家庭教育促进法》施行后的全国首个家庭教育宣传周，也是《福建省家庭教育促进条例》施行后的福建省第二个家庭教育宣传周。

9日上午，家庭教育宣传周启动仪式在福州市晋安榕博小学举行。福建省妇联党组成员、副主席卓晓銮，福建省教育厅二级巡视员李燕华，福州市晋安区区长董敬太等出席。晋安区家庭教育名师工作室及讲师团成员、学校（社区）家长学校及家庭代表、教师代表等参加活动。

“学校与家庭保持良好合作，这样才能更好地发挥学校教育在儿童成长中的导向作用。”福州市晋安榕博小学校长吴志诚作为学校代表在启动仪式上发言。他表示时代的发展对家校工作提出了更新更高的要求，作为学校方，应紧跟步伐，促进学校教育与家庭教育的融合，促进少年儿童健康、全面发展。

“家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。作为家长，我们需要科学的家庭教育方法。”家长代表阮娟在发言中分享了自己对女儿的教育体会。她表示，《中华人民共和国家庭教育促进法》的正式施行，明确了家长在培养孩子的家国情怀、崇德尚法、成长自立、身心健康方面的主体责任，为家长指明了方向，开启了“依法带娃”时代。

启动仪式现场还为福州市晋安区家庭教育示范学校、家庭教育专家智库成员和晋安区最美家庭代表颁发了牌匾、聘书、赠送书籍。

随着家庭教育宣传周的正式启动，系列活动也随之拉开了序幕。在学校图书馆里，老师带领一年级学生及其家长一起共读绘本，从阅读能力提升策略对家长进行家庭阅读指导，提升亲子阅读品质。食堂里更是热闹非凡。一顶厨帽、一件围裙，煎炒烹炸，蒸炖烧焖，亲子厨师团纷纷亮出杀手锏，于锅碗瓢盆之中大显身手，在家常菜中尽显十八般厨艺。

据悉，宣传周期内，福建全省各地各部门将以“家教伴成长 福见千万家”为主题，上下联动，通过展播家庭教育系列公益宣传片、举办专家专题讲座、组织家庭亲子实践、表彰揭晓科学教子家庭典型等，推动家庭教育法律法规家喻户晓，转化为家长“依法育儿”“科学教子”的行为规范。

福建省妇联、省教育厅、福州市晋安区等领导共同启动家庭教育宣传周。人民网 郑窈摄

宣传周启动仪式分会场的亲子劳动技能大赛中，小学生和家长准备好了“参赛作品”。人民网 郑窈摄。

宣传周启动仪式分会场的亲子劳动技能大赛中，一位学生正在制作福州传统小吃“炸油饼”。人民网 郑窈摄

学生向参观嘉宾介绍自己和爸爸一起做的菜。人民网 郑窈摄

(责编：郝孟佳、孙竞)