原标题：北京5月12日起公共场所查验48小时核酸证明 中小学幼儿园暂停返校

北京市政府新闻发言人徐和建9日在发布会上表示，北京市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停返校，组织线上教学。自5月12日起，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。视疫情情况恢复查验7日内核酸检测阴性证明。

徐和建指出，当前，首都与疫情的较量正处在胶着状态，社会面仍有零星散发病例，防控处于吃劲的关键时刻。为落实“四早”要求，紧抓当前窗口期，全面打赢疫情防控阻击战，北京疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制从当前防控需要出发，决定全市延续保持社会面从严从紧的防控措施。

一是自5月12日起，进入党政机关企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。视疫情情况恢复查验7日内核酸检测阴性证明。

二是继续暂停演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所和健身房等室内体育场所经营活动，暂停开放全市等级景区室内场所及图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场所，公园景区继续按照50%限流。

三是餐饮经营单位继续暂停堂食服务。

四是全市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停返校，组织线上教学。市有关部门将视疫情情况适时公布后续返校安排。

五是继续对重点区及其他区有关涉疫街乡镇开展区域核酸筛查，严格执行风险行业、场所、部位相关重点人群和其他各类人员的常态化核酸检测要求。全市将进一步优化采样网点布局，增加检测点位，更好满足市民检测需求。

六是朝阳、房山、顺义等区所涉封控区、管控区的公共交通实行运营调整。朝阳全区及公共交通运营调整区域内工作或生活的人员，继续实行居家办公和“点对点”闭环管理，党政机关和国有企事业单位带头落实居家办公要求，中央和国家机关、央属企事业单位、大型总部企业原则上保持不高于50%的到岗率。

七是北京市中高风险地区人员、有1例及以上感染者的街乡镇人员、封控区管控区人员、“北京健康宝”弹窗人员继续严控出京。其他人员非必要不出京，确需出京的，须查验登机登车前48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。

八是严格落实“四方责任”，各相关单位和公共场所要履行主体责任，严格落实扫码测温、查验核酸证明要求，加强日常防疫管理。属地和行业主管部门要强化日常监督检查。个人要切实履行社会责任，主动做好核酸检测，自觉配合查验工作，对于已知自身有涉疫风险的，严禁外出参加社会面活动。

徐和建说，以上措施根据全市疫情防控形势，将及时动态调整。

徐和建指出，疫情防控是一场没有旁观者的全民行动。延续保持的从严从紧措施，对广大市民正常工作生活带来了影响和不便，希望社会各界和市民朋友们一如既往支持配合各项防疫措施。我们将认真听取大家的意见建议，对涉疫和民生诉求接诉即办，不断改进工作措施，精心做好服务保障，最大限度减少对市民群众生产生活的影响。(记者 陈杭)

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