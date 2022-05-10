原标题：人社部：已关停两个发放“山寨证书”的假冒网站

中新财经5月9日电 人社部官网9日消息，人力资源和社会保障部、中央网信办近日印发《关于开展技术技能类“山寨证书”专项治理工作的通知》，对技术技能类“山寨证书”进行网络治理。

通过网络巡查和群众举报，有关部门严肃查处了两个打着“职业资格”的幌子发放“山寨证书”谋取不法利益的典型“山寨网站”。在两个假冒网站中，其中一个冒用“中国人事考试网”网站名称和单位标识，其网址http://www.cptaa.com.cn/及页面内容与人事考试中心官方网站网址http://www.cpta.com.cn/高度相似，存在故意混淆概念、误导社会的行为。该假冒网站借助人事考试中心名义发布虚假信息、收集考生个人信息、涉嫌非法销售伪造认定职业资格证书，涉嫌欺骗欺诈考生等违法违规行为。另一个假冒网站为“国家专业技术人才网”(网址http://www.csyxh.com)，该网站违规使用国徽标识，在网页左上角标注“工信部已备案”、“官方认证”等欺骗性字样。该网站“中心概况”栏目抄袭人事考试中心主要职责和内设机构有关信息，“证书查询”栏目涉嫌非法伪造认定资格证书、收集考生个人信息。目前，这两个假冒网站均已被关停。

我国对职业资格实行清单式管理，2021年版《国家职业资格目录》共包含72项职业资格，其中，专业技术人员59项(准入类33项，水平评价类26项)，技能人员13项。目录内这72项职业资格均明确了实施部门或单位，除此之外，任何机构或者单位不得再自行设置实施职业资格。

人社部人事考试中心有关负责人表示，考试中心将联合有关部门持续加大对“山寨证书”的打击力度，对发现的假冒网站等线索，坚持一查到底、深挖彻查。同时，研究建立常态化打假工作机制，切实遏制假证危害，切实维护考生的合法权益。也提醒广大从业人员，自觉抵制各种“山寨证书”，共同维护正常的社会秩序。全国专业技术人员职业资格考试和证书可通过中国人事考试网或有关行业主管部门的官方网站查询。(完)

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