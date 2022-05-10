原标题：高校智库献计乡村振兴

春日的江苏溧阳，满是风光旖旎的自然山水，竹林幽幽、茶园飘香。近日，由江苏理工学院智库团队编写、人民出版社出版的《绿水青山与乡村振兴——溧阳共享富裕之路实践探索》一书出版发行。

“这本书聚焦溧阳生态创新与乡村振兴的特色，总结了溧阳将生态优势转变为发展优势，闯出县域发展新路子的经验做法。”谈及编写这本书的初衷，江苏理工学院“绿水青山与乡村振兴智库”首席专家、商学院院长张忠寿教授感触颇深，“乡村振兴有需要，高校智库就有行动。希望这本书能为坚持绿色发展，引领生态更美、质量更高、人民更富的乡村振兴，提供溧阳智慧，为江苏乃至全国乡村振兴提供有益借鉴”。

智库团队在希望的田野上洒下汗水。从2019年至今，江苏理工学院智库团队聚焦溧阳促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，探寻基层乡村治理，着力“三治融合”，打通乡村善治路，依托“百姓议事堂”开启乡村治理新模式。学者们吃住到老区农民兄弟家，抄录下“青虾富民经”，洞察共享村落的“美丽经济”；寻访数字经济新农人，解码“数字乡村”的致富秘诀；聆听村支书26载治村故事，记录企业家们数字经济、智改数转的心路历程；行走在彩虹般的“1号公路”，感受文旅乡村的美好生活。

茅山老区念好“青虾富民经”。6.5万亩养殖面积、年产高品质青虾5000多吨、产值6.5亿元……近年来，溧阳社渚的青虾产业为何越做越大？在调研中智库团队了解到，当地的养殖户口中有一句口头禅：“先种草，再养虾，等虾收货后，还能把草收了喂螃蟹……”这套生态养殖青虾的方式在社渚蔚然成风，实现了生态价值和经济效益最大化。

“百姓议事堂”开启乡村治理新模式。在溧阳街道八字桥村百姓议事堂，村民你一言我一语，一个个疑难问题在共商共议中得到妥善解决。为破解农村治理的难题，溧阳市戴埠镇率先在新桥村试点设立百姓议事堂，探索组织以老干部、老党员等为主体的群众参与矛盾纠纷排查化解、重大村务讨论等工作机制，实行民事民议、民事民办、民事民评。有效激发了村民参与自治的活力，也为基层治理提供了可供借鉴的思路。

江苏省委决策咨询专家、江苏省区域发展研究会会长张颢瀚教授认为，建设“强富美高”新江苏的“美”，指的就是“环境美”，江苏要走出一条经济发展和生态文明相辅相成、相得益彰的路子。近年来，溧阳坚持生态优先、绿色发展，建设人与自然和谐共生的美丽乡村，让绿水青山造福人民，铺就了绿色发展驱动的转型之路、富民之路。

《绿水青山与乡村振兴——溧阳共享富裕之路实践探索》一书侧重“生态创新”实践，着墨浓厚。在四十多年征程中，溧阳把绿水青山作为长远发展的最大本钱，率先开展“生态创新”实践。从独辟蹊径举办溧阳茶叶节，到“小题大作”推进天目湖旅游开发；从“山这边、山那边”春潮引领思想争先，到“无中生有”动力电池产业迈向全国一流，溧阳让平凡的山水创造出不平凡的价值，走出了一条绿水青山与金山银山系统、双向、持续转化的生态创新之路、乡村振兴之路、共享富裕之路，使“处处绿水青山、家家金山银山、人人寿比南山”成为溧阳的现实模样。

在溧阳市委常委、宣传部部长曹俊看来，地方与高校智库的牵手是一场双向奔赴，有助于政府决策咨询、畅通成果转化渠道。“专家们的肯定，使我们更加坚持绿色发展不动摇。实践证明，沿着‘生态创新’路径走，禀赋的优势就会充分彰显、发展的活力就会充分涌动、前进的力量就会充分迸发。对生态文明建设的不懈探索和深厚积淀，奏响了新时代绿水青山与乡村振兴的溧阳美音，书写了新征程共享富裕之路的溧阳诗篇。”曹俊表示。

（本报记者 苏雁）

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