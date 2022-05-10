原标题：国家招收免费医学生5918人

据教育部消息，2022年中央财政支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计5918人，专业包括临床医学、中医学和蒙医学。

教育部网站日前发布《教育部办公厅关于做好2022年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》，2022年继续实施农村订单定向医学生免费培养。要求有关省级教育行政部门将此计划纳入2022年度普通高等学校年度招生规模，在不增加承担免费医学生培养任务高校相应专业招生规模的基础上调整招生结构。

据介绍，报考免费医学定向招生计划的考生本人及法定监护人户籍地须在农村，本人具有当地连续3年以上户籍。考生均须参加当年全国统一高考，录取实行单列志愿、单设批次、单独划线，只招收农村生源，在本科提前批次录取。免费定向本科医学生录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议。免费定向本科医学生在学期间户籍仍保留在原户籍所在地，毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地。

教育部鼓励有条件的省份结合本地区实际情况，积极探索按照考生户籍以县为单位定向招生的办法。（记者李玉兰）

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