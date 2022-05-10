人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2022届高校毕业生就业促进周活动启动

预计为毕业生提供超过60万个岗位

2022年05月10日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月9日电  （记者吴月）为积极应对新冠肺炎疫情带来的影响，抢抓高校毕业生求职关键期，帮助更多2022届高校毕业生顺利就业，教育部9日启动2022届高校毕业生就业促进周，在全国范围内集中开展专场招聘和供需对接等活动，预计为毕业生提供超过60万个岗位。

　　就业促进周以“千方百计拓岗位  攻坚克难促就业”为主题，在河南郑州设主会场，在北京、吉林、山东、重庆、云南设5个分会场。活动以线上、线下方式同步启动，主会场和5个分会场同步开展区域性专场招聘会、人才供需对接会、就业育人主题教育等活动。

　　据介绍，就业促进周期间，教育部将依托国家24365大学生就业服务平台，陆续推出“24365校园招聘服务”线上专场招聘活动30余场。各地将广泛汇集地方资源，举办区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，全国各高校将举办各级各类线上线下招聘会预计超过1.5万场。

　　据悉，从5月开始到8月中旬，教育部也将开展高校毕业生就业“百日冲刺”系列活动，通过系列招聘、访企拓岗、万企进校、就业指导、精准帮扶等五大专项行动，进一步挖潜创新拓展岗位资源，做实做细就业指导服务，精心护航毕业生求职之路，全力确保2022届高校毕业生就业大局稳定。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月10日 07 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部