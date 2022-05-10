本报记者 赵 兵

国家的希望在青年，民族的未来在青年。

在中国共产党的领导下，当代青年昂扬向上、踔厉奋发、笃行不怠，把青春奋斗融入党和人民的伟大事业。一大批高校毕业生积极响应党和国家的号召，投身到基层一线和艰苦边远地区建功立业，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

近日，中宣部、人力资源社会保障部联合评选出20名“最美基层高校毕业生”，他们用青春奋斗彰显了当代青年的责任与担当，谱写了属于这个时代青年人的动人篇章。

扎根边远地区，挥洒青春汗水

去最边远的地区，用脚步丈量祖国大地；到最艰苦的基层，用实践锤炼意志。去祖国最需要的地方贡献力量，是挑战，是磨练，更是无悔青春的生动注脚。

两度入藏，倾心奉献，王海洋选择在艰苦藏区绽放青春。2009年，王海洋响应国家号召在校入伍。2011年，王海洋作为连队尖子兵，被挑选奔赴藏族聚居区执行任务，圆满完成任务并荣立三等功退役返校。2016年，即将毕业的王海洋再次踏进藏族聚居区，成为拉萨尼木县吞巴镇扶贫干部。学习藏语、走访群众、发展产业……很快，王海洋就摸到了精准扶贫的门路。2018年尼木县脱贫摘帽后，王海洋获得了拉萨市2018年度脱贫攻坚贡献奖。从一名“大学生士兵”到“退役复学大学生”再到“基层公务员”，王海洋在基层奉献青春的初心始终不变。

山东姑娘崔久秀，大学毕业后只身一人来到南疆基层工作。7年来，崔久秀先后经历了社区、乡镇、农场等多岗位锻炼。2018年，崔久秀担任新疆喀什地区疏附县良种繁育场党支部书记、场长，探索建立群众诉求直通车制度，为下岗职工办起农民专业合作社，为孩子们办起“红领巾小课堂”，为老年人办起“幸福养老苑”。与此同时，作为十三届全国人大代表，崔久秀将基层群众的心声带到全国两会会场，和其他代表组成“巡回宣讲团”，向群众宣传两会精神。多年来，崔久秀和当地干部群众结下了深厚情谊，像胡杨树一样深深扎根在南疆大地上。

“以平等、尊重和真诚去打开每一个孩子的心门。”2008年大学毕业之后，林文婕带着这样的初心，在广东吴川市兰石中学开启了教师生涯。山区的艰苦环境和留守儿童的学习情况，让林文婕感到，支教是需要用爱去坚守的高尚事业。2016年8月，林文婕奔赴西藏林芝市巴宜区中学支教。入藏5年多，除了高原环境和生活习惯，最让林文婕感到有挑战性的是如何夯实学生的基础素质。林文婕因材施教、积极创新，慢慢摸索出合适的教学方式，也逐渐找到了自己在这里的归属感。“希望用自己的绵薄之力，让藏族聚居区的孩子们了解外面更精彩的世界。”林文婕说。

走进田间地头，带领群众共创美好生活

当代青年，生逢盛世，肩负重任。青年人的志向应当与时代脉搏相呼应。脱贫攻坚、乡村振兴，是广大高校毕业生实现理想追求的广阔舞台。

向下扎根，向上生长。2008年，现任辽宁沈阳市苏家屯区解放街道办事处主任的吴书香，响应国家号召来到苏家屯官立堡村成为一名大学生村官。当一批批村官陆续转岗，吴书香却一次次选择留下，一干就是12年。为了做好群众工作，吴书香到村民家里拉家常，走进田间干农活。为了改变旧的生产方式，吴书香协助村里成立了农业机械化服务队。为了壮大村集体经济，吴书香带领村民成立物业公司，发展电商，擦亮大米品牌，持续提升村民收入。吴书香实现了带动一方百姓致富的理想，本人也当选为党的十九大代表。

2018年，刘攀飞走出海南省洋浦经济开发区规划建设土地局的办公室，来到三都区西照村任第一书记。驻村3年，刘攀飞兢兢业业，敢闯敢试。2019年底，在他和乡亲们的共同努力下，西照村提前一年实现脱贫。刘攀飞还组织利用村里原有的建筑行业资源，成立了村集体经济公司，参与到海南自由贸易港建设。经过两年多的努力，刘攀飞带领大家把西照村建设成为开发区农村集体经济带头村。刘攀飞感慨，能在脱贫攻坚一线挥洒汗水，这才称得上不负韶华。

“要把所学献给脱贫事业！”这是秦倩在驻村日记中写下的话。2016年，留学归来的秦倩来到河南西华县迟营乡孙庄村任第一书记。面对孙庄村资源匮乏的情况，秦倩开拓思路、大胆创新，创办村集体产业“邵蛮楼胡辣汤”，通过电商打开销路；引导农民发展合作社，聘请专家指导有机盆栽等；建立扶贫车间，建成光伏发电站……通过创办惠民产业，增强造血功能，群众的日子一天比一天红火。昔日的穷村庄变成了幸福的美丽乡村，秦倩也因贡献突出获得了“全国先进工作者”等多项荣誉。

告别象牙塔，和倩如放弃了在大城市工作的机会，回到家乡，成为云南泸水市鲁掌镇浪坝寨村大学生村官。和倩如的扶贫工作从走村入户开始，一家家走，一户户访，帮助村民排忧解难。从采集扶贫数据，到为贫困户寻找公益项目，再到带领村民开展网上销售……和倩如把村民当亲人，把扶贫当自己的事。2020年，和倩如主动请缨开展易地扶贫搬迁工作。得益于丰富的农村工作经验，和倩如来到搬迁安置点后，很快成了大家的贴心人。6年扎根脱贫攻坚一线，和倩如用行动彰显了乡村振兴中的青年力量。

“认准的事，背着石头上山也要干。”福建政和县镇前镇干部魏静说，廖俊波的事迹给了自己不断前进的力量。2012年，魏静大学毕业后来到廖俊波生前工作过的政和县担任大学生村官，2018年担任政和县星溪乡念山村第一书记。从抓党支部建设开始，魏静让念山村的发展有了主心骨。接下来，成立旅游公司，开发梯田景观资源；创办茶企、民宿、合作社，延伸旅游产业链；种植特色农产品，传统村落改造提升……魏静和乡亲们一起，把念山村打造成了福建省知名的“旅游村”，村民收入和幸福感不断提升，魏静也因此获得“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。

深入基层一线，传递知识启迪智慧

基层发展离不开知识的传播和智慧的启迪。一群优秀的高校毕业生，带着知识和热情奔赴乡村，为乡村的孩子们打开了一扇窗，让他们看到一个更精彩的世界、更广阔的未来。

杨晓帅出生在一个乡村教师之家，当老师是她从小的梦想。2013年杨晓帅考上河北怀安县的特岗教师，并自愿到当时条件较差的太平庄中心学校任教。从最初熬夜制作卡片、模型、挂图等教具，到后来进行多媒体教学时精心准备有趣的视频、动感的音乐，再后来用智能手机录制讲解视频，杨晓帅想尽办法让孩子们接受更好的教育。帮孩子们给在外打工的父母打电话，为贫困家庭的孩子承担书本费，每月3次到40公里之外的残疾儿童家里“送教上门”……对于留守儿童，杨晓帅是老师也是“家长”。8年来，杨晓帅和孩子们相互陪伴共同成长，2019年被教育部授予“全国优秀教师”称号。

“到农村去，到基层去。”2007年，郭慧慧带着这样的信念来到安徽濉溪县徐楼中心学校支教。工作上，她是语文老师，还是音乐、美术老师。她组织联欢会，筹办校广播站，建立校学生会，尽其所能让孩子们快乐学习。生活中，她是孩子们的贴心人，她关爱留守儿童，给孩子们补习功课、做心理辅导，自己掏钱为孩子们买课外书，开拓孩子们的眼界。两年的支教生活，郭慧慧付出爱心也收获满满。如今，担任濉溪县人社局党组书记、局长的郭慧慧依然在服务群众中实现自己的人生价值。

10年前，袁辉来到湖北武陵山区的巴东县的山村小学支教。这个从南京来的大学生能在山里待多久，村民们心里也没底。但袁辉在这里一待就是7年。山里的生活条件很苦，可袁辉苦中作乐。在袁辉的课堂上，别致的设计、幽默的语言、活跃的气氛贯穿始终，孩子们学在其中、乐在其中。心有大爱，袁辉默默奉献：为了给患有罕见病的孩子补课，他每周往返几十里山路，坚持6年风雨无阻；为了帮助贫困学生，他逢年过节都会去孩子们家里送温暖；为了改善孩子们的生活条件，他四处奔走联系捐赠。多年来，袁辉有很多机会可以离开山村学校，但他都放弃了，他舍不得山里的孩子们。如今，袁辉在湖北建始县高坪镇望坪初中继续着他所热爱的支教事业。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 06 版）

(责编：牛镛、杨光宇)